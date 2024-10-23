По словам Поповича, Республика Корея имеет на военных складах значительные запасы советской техники.

Южная Корея имеет очень мощный ВПК и запасы советской техники, которую Украина могла бы сразу использовать на фронте.

В эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович проанализировал возможности военной промышленности Южной Кореи и смоделировал, какую помощь она могла бы оказать Украине в ответ на привлечение северокорейских военных к войне.

Так, Сеул имеет на военных складах танки Т-80, которые в середине 90-х годов ей передала РФ. Этой техникой было укомплектовано два батальона одной танковой бригады. "Цифры разнятся - не менее 43, по некоторым данным и 80 (единиц, - УНИАН). Как раз два батальона. Также Россия передала 67 единиц БМП-3",- отметил Попович.

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Обозреватель рассказал, что в целом военно-промышленный комплекс Южной Кореи является богатым, надежным и технологичным. Например, они имеют танки нового поколения K2 Black Panther:

"Это то, что Польша сейчас собирается купить вместо техники, которую передала нам. У них есть САУ K9 Thunder. Кстати польская САУ Krab, которая сейчас используется на фронте, там основа именно K9 Thunder. Это была соответствующая кооперация с Южной Кореей, когда создавался Krab".

Также Сеул имеет очень интересные для Украины зенитно-ракетные комплексы, которые Попович считает абсолютно сопоставимыми с Patriot. "Это их разработка, они используются для обеспечения противобаллистической защиты. Это очень технологичный вид зенитно-ракетных комплексов. У них есть баллистические ракеты, которые тоже могли бы быть использованы, если нам их предоставят. У них есть РСЗО, которые могут быть использованы для запуска ATACMS, они адаптированы",- акцентировал эксперт.

Кроме того, Республика Корея имеет значительные мощности по производству снарядов калибра 155 мм. "Была информация о том, что значительное количество снарядов 155 мм, которые транспортировались, выкупались нашими партнерами на деньги Запада, это именно Южная Корея. Конечно, через третью сторону, поскольку они так тотально оружие не транспортируют", - подчеркнул Попович.

Эксперт отметил, что Корейский полуостров юридически все еще находится в стадии войны. Несмотря на формальное прекращение военных действий, перемирия между двумя государствами нет. "Соответственно, Южная Корея постоянно в таком состоянии и готовится к тому, чтобы отражать нападение Северной Кореи",- резюмировал Попович.

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