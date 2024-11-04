Вражеская БМП высадила десантную группу и пыталась уехать.

В Курской области (РФ), часть которой контролируют Силы обороны Украины, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с применением комплекса Javelin ликвидировали российскую боевую машину пехоты, которая перевозила оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба бригады. "Демократия в действии! Тотальный разбор БМП штурмовой группы россиян на Курщине расчетом "Джавелина" николаевских морпехов. Накат десанта разгромлен силами артиллерии и ударных дронов бригады", - говорится в заметке пресс-службы бригады.

На видео зафиксировано, как вражеская БМП быстро передвигается по открытой территории. Довезла десантников почти до самой посадки, где они высадились. После этого вражеская техника развернулась и начала ехать в обратном направлении.

В этот момент двое бойцов 36-й бригады запустили ракету из противотанкового комплекса Javelin, которая точно попала в цель. Журналисты отметили, что российскую боевую машину пехоты охватывает пламя, а группа оккупантов побежала к лесополосе:

Однако, судя по видео, не всем удается спастись - несколько захватчиков остаются на земле неподвижными.

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Напомним, украинские бойцы попали по скоплению россиян и их техники, нанеся врагу значительные потери. О результатах "охоты" рассказали в СтратКоме ВСУ.

В частности, аэроразведка группы SkyForce 108-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ увидела скопление противника и их техники, после чего бойцы отработали по врагу с HIMARS. Произошло прямое попадание в один из грузовиков, подтверждено 10 раненых и убитых среди сорока оккупантов.

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