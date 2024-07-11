Все предостережения относительно сложности ввода в эксплуатацию двух типов самолетов одновременно разбиваются о тот факт, что Украина должна получить до конца года французские истребители Mirage.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём сообщил, что решение остановить работу над получением истребителей JAS 39 Gripen ради концентрации на F-16 исходило из Украины. Эксперты Defence Express проанализировали правильность этого решения и указали на его возможные преимущества, но также и на важный минус.

Так, отмечают эксперты, глава МИД Швеции отметил, что в целом такое решение действительно логично и связано с двумя факторами. Первый - самолетов F-16 значительно больше, как в отношении возможностей для передачи, так и в отношении стран-доноров.

Так, Украина может получить от Дании - 19 самолетов F-16, от Бельгии - 30, Нидерландов - 24, Норвегии - 6, то есть всего 79 до 2028 года. Со своей стороны Швеция якобы может передать до 16-18 истребителей JAS 39 Gripen.

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"Второй аспект - это сложность ввода в эксплуатацию истребителей. И пример с F-16 уже более чем красноречиво говорит о том, насколько сложным и долгим может быть этот процесс", - отмечают эксперты.

Глава МИД Швеции также подчеркнул, что это не только о получении самолетов и подготовке пилотов, это о сложных системах, внедрять две из которых одновременно было бы слишком сложно.

При этом эксперты указывают на тот важный нюанс, что если подготовка украинских пилотов на F-16 осуществляется за счет усилий сразу нескольких членов НАТО, то обучение на Gripen было бы возложено на Швецию, максимум еще на Чехию, которая вместе с Венгрией является единственным иностранным эксплуатантом этих машин в НАТО.

Однако, отмечают эксперты Defence Express, "есть одно крайне важное но, без которого эта история не была бы полной". И это тот факт, что Украине до конца 2024 года обещали передать еще один тип истребителей - французский Mirage 2000-5.

"И таким образом освоение и введение в эксплуатацию F-16 и Mirage 2000-5 будут проводиться параллельно. А это действительно позволяет посмотреть на поставки Gripen под другим углом. Особенно в условиях, когда реальная текущая потребность Украины в F-16 составляет 128 истребителей и никак не покрывается даже обещанными до 2028 года самолетами. И единственный шанс приблизиться к этой цифре - ставить на вооружение несколько типов многофункциональных истребителей, или добиться от США пересмотра своего самоустранения от донорства F-16", - подчеркивают эксперты.

Истребители Gripen для Украины - детали

В сентябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции поручит Вооруженным силам страны исследовать условия возможной передачи самолетов Gripen Украине. Затем стало известно, что страна поставила эти планы на паузу по просьбе партнеров - сейчас все внимание уделяют отправке американских истребителей F-16.

На днях министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём отметил, что его страна готова предоставить Киеву истребители Gripen в будущем и объяснил, что процесс их передачи был приостановлен, поскольку "Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много".

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