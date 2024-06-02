Сочетание процесса одновременного внедрения в украинские Воздушные силы истребителей F-16 и Gripen приведет к перегрузке.

Швеция приостановила выполнение плана по передаче Украине боевых самолетов Gripen. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире информационного марафона объяснил причину отсрочки.

Эксперт указал, что логика обслуживания и ремонта самолетов F-16 и Gripen разная. В частности, очень большую часть работ по F-16 можно сделать прямо на аэродроме, например, на замену двигателя может понадобиться всего лишь 20 минут.

"Другая логика поведения в отношении Gripen. Выезжает машинка, самолетик садится условно говоря на автобан, машинка обслуживает 20 минут и он улетел. Если он прилетит на аэродром будет тоже самое, подъедет машинка для обслуживания. Но, если там что-то случится и надо делать более-менее серьезные регламентные работы, то это уже надо лететь на завод, где производят самолеты где-то в Швеции", - сказал эксперт.

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В этой связи, по его мнению, совмещение внедрения F-16, где уже существует большое количество проблем, с внедрением Gripen, приведет к перегрузке.

"Давайте сделаем сначала что-то одно, а потом будем делать что-то другое", - отметил эксперт.

При этом, он считает, что на вопрос отсрочки передачи Украине самолетов Gripen повлияло нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракет Taurus.

Как отметил эксперт, Gripen может служить платформой для запуска немецких ракет Taurus.

"Может это какая-то политическая игра. Но, с точки зрения имплементации, просто фактических денег, которые на это все надо тратить, самолеты нам передают как военную помощь, а вот обслуживание, создание инфраструктуры и все остальное - это уже за деньги нашего бюджета, а он достаточно ограничен", - сказал эксперт.

Самолеты Gripen на паузе

Как сообщал УНИАН, Швеция приостанавливает планы по отправке своих истребителей Gripen в Украину. В частности, это делается по просьбе стран, которые планируют предоставить Украине самолеты F-16. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что поставки пока что приостановлены, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.

Примечательно, что компания-производитель - Saab - утверждает, что истребители JAS 39 Gripen могла бы "достаточно быстро" отправить Украине. JAS 39 Gripen является современным истребителем поколения 4+, который может решать широкий спектр задач.

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