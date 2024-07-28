Истребитель-невидимка США потопил корабль дешевой ракетой, - CNN

Это позволяет американским ВВС не подвергать опасности собственный флот, применяя удары с воздуха по вражеским судам.

США и союзники отрабатывали уничтожение крупного надводного корабля с дальнобойным вооружением, впервые применив бомбардировщик B-2.

Как пишет CNN, во время одного испытания, которое аналитики назвали "очень значимым", учитывая то, что это может означать для расчетов любого гипотетического конфликта между США и Китаем, бомбардировщик-невидимка B-2 поразил списанный десантный корабль недорогой управляемой бомбой.

QUICKSINK

Испытание оружия, которое ВВС США назвали QUICKSINK, состоялось 19 июля. B-2 ударил по кораблю USS Tarawa, размером с малый авианосец.

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Это показало, что американские военные могут использовать одну из своих самых живучих оружейных платформ, невидимый бомбардировщик B-2 Spirit, чтобы потопить большой надводный корабль с помощью недорогой управляемой бомбы.

"Эта способность является ответом на насущную потребность быстро нейтрализовать морские угрозы над огромными пространствами океана по всему миру с минимальными затратами", - говорится в пресс-релизе 3-го флота ВМС США.

Бомбардировщик B-2 является самым совершенным самолетом американской армии. Военно-воздушные силы утверждают, что его незаметные характеристики позволяют ему проникать в хорошо защищенные районы, а также летать с небольшим шансом быть обнаруженным радаром на больших высотах. Это дает датчикам B-2 возможность получать обзор поля боя, который невозможно увидеть на самолетах, летающих ниже.

По данным США, сочетание его с относительно дешевыми и очевидно эффективными высокоточными бомбами с боеголовками до 2000 фунтов могло бы дать бомбардировщикам ВВС "противокорабельную смертоносность".

"Подводная лодка Военно-Морского флота может в любое время уничтожить корабль одной торпедой, но, запуская это оружие, она выдает свое местонахождение и становится целью", - говорят в исследовательской лаборатории ВВС.

QUICKSINK мог бы предложить "дешевый метод достижения похожих на торпеды морских ударов с воздуха с гораздо более высоким темпом и на гораздо большей площади, чем охватывает подводная лодка".

ВВС впервые испытали QUICKSINK в 2022 году, когда истребитель F-15 выпустил боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM), который уничтожил полномасштабную надводную цель в Мексиканском заливе.

Аналитики говорят, что QUICKSINK, запущенный с B-2, предоставит ВМС Народно-освободительной армии Китая (PLAN) многое для рассмотрения в случае любого возможного конфликта в западной части Тихого океана, включая такие горячие точки, как Тайвань, Филиппины и южные острова Японии.

"Это очень важно. Продемонстрированные противоморские возможности B-2 будут ограничивать, если не сдерживать операции PLAN к востоку от Тайваня или возле Филиппин. Вы не можете игнорировать оружие, которое может потопить корабль весом более 25 000 тонн одним ударом", - сказал Карл Шустер, бывший руководитель Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.

В любом конфликте вблизи родных берегов Китай, на бумаге, имеет явные преимущества. Он имеет тысячи ракет на материковой части Китая, крупнейший в мире военно-морской флот, который господствует в близлежащих морях, и способен обеспечивать воздушное прикрытие этих кораблей с наземных самолетов.

Но B-2 и другие системы, испытанные в RIMPAC, могут свести на нет некоторые преимущества Китая в отношении дальнего огня, считают аналитики.

"Это расширяет диапазон, на котором потенциальные враги могут быть под угрозой с помощью усовершенствованного оружия, сохраняя при этом значительную степень скрытности. По сути, это говорит, что вы не в безопасности, независимо от того, где вы находитесь в этом огромном театре", - сказал Алессио Паталано, профессор войны и стратегии в Королевском колледже в Лондоне.

Противокорабельные ракеты

Во время испытаний с самолетов и кораблей также запускали ракеты большой дальности. F/A-18 ВМС США также поразил "Тараву" противокорабельной ракетой большой дальности (LRSAM) - "точной, незаметной и живучей крылатой ракетой".

Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 370 километров боеголовкой весом 1000 фунтов, полуавтономно двигаясь к своей цели.

А эсминец Королевского ВМС Австралии HMAS Sydney нанес удар по "Тараве" с помощью Naval Strike Missile (NSM). Вице-адмирал Марк Хаммонд, главнокомандующий ВМС Австралии назвал это достижением, "представляющим значительное повышение летальности нашего надводного флота".

"Многозональные ударные возможности, включая ударные ракеты ВМС, являются основой для сдерживания любых попыток потенциального противника направить силу на Австралию", - сказал он.

Tarawa был одним из двух надводных судов, которые атаковали во время учений. 11 июля бывший корабль USS Dubuque, транспортный док-амфибия весом 17 000 тонн, также был затоплен возле Кауаи.

"Реальный опыт"

Кроме подразделений США и Австралии, в учениях по потоплению кораблей участвовали силы Южной Кореи, Малайзии и Нидерландов.

"Учения по затоплению дают нам шанс отточить наши навыки, учиться друг у друга и получить реальный опыт. Использование передового оружия и профессионализм наших команд во время этих учений демонстрируют наше стремление сохранить безопасный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", - сказал в заявлении вице-адмирал ВМС США Джон Уэйд, командир Объединенной оперативной группы RIMPAC 2024.

Джон Брэдфорд, сотрудник Совета по международным отношениям, сказал, что тесты RIMPAC показывают, к какому конфликту готовятся США в регионе.

"Мы вполне можем ожидать, что крупный военно-морской конфликт в Тихом океане будет преимущественно борьбой с использованием дальнобойного оружия. США инвестируют в готовность к такого рода боевым действиям", - сказал Брэдфорд.

Китай наблюдает

Китай обратил внимание на планы учений еще до того, как произошли удары по потоплению кораблей. В комментарии в государственной газете Global Times от 27 июня, в день начала учений сказано: "Единственная страна, которую США считают "врагом", которая управляет 40 000-тонным десантным кораблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - это Китай".

Военно-морские силы КНР имеют на вооружении три десантных корабля типа 075, водоизмещением около 36 000 тонн, а четвертый находится на подготовке. Более крупный преемник, Type 076, также разрабатывается.

Ранее Global Times ссылался на слова Сун Чжунпина, китайского военного эксперта и телекомментатора, который сказал, что Type 075 могут быть использованы в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, если этого потребует ситуация.

"Выбор USS Tarawa в качестве мишени для потопления отражает обеспокоенность США и их союзников развитием и силой морской мощи Китая, особенно в отношении военного сдерживания материка на острове Тайвань", - говорится в комментарии Global Times.

Но в нем сказано, что потопление "Таравы", которая была введена в эксплуатацию в 1976 году, мало актуально в 2024 году.

"Столь устаревшее судно невозможно сравнить с современной военной техникой", - пишет Global Times.

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