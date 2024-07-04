По словам Путина, такая система "будет открыта для европейских стран и стран НАТО".

Российский диктатор Владимир Путин предложил создать новую евразийскую архитектуру безопасности, которая основана на углублении союза Москвы с Пекином. Таким образом президент РФ хочет бросить вызов порядку в Европе, который был организован после холодной войны, где доминируют США и их партнеры, пишет Bloomberg.

"Цель России - обеспечить неделимую безопасность и развитие на замену устаревшим евроцентрическим и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества отдельным странам. Результат такого мирового порядка хорошо известен - растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых, конечно, является Украина", - сказал Путин на саммите по безопасности в Астане (Казахстан).

В издании отметили, что российский президент спровоцировал крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

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"Он неоднократно требовал от правительства в Киеве отказаться от амбиций присоединиться к Организации Североатлантического договора, которая расширилась с начала войны после того, как Финляндия и Швеция присоединились к ней в ответ на нападение России на Украину", - отметили в материале.

В Bloomberg добавили, что Путин рассказал о нескольких деталях относительно того, как будет работать предложенное им новое соглашение о евразийской безопасности. В прошлом месяце он заявил представителям Министерства иностранных дел РФ, что оно "будет открыто для европейских стран и стран НАТО", однако дал понять, что оно будет исключать США.

Россия и Китай - последние новости

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может закончить войну в Украине одним звонком. По его словам, Китай выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" Путина в Украине.

"Китаю необходимо защищать международные права, которые связаны с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрировало бы лидерство Китая", - отметил Стубб.

В то же время журналист The Atlantic Майкл Шуман заявил, что Китай может стать "великим победителем" в войне с Украиной. Журналист отметил, что Си Цзиньпин "бесплатно разгружает ту самую возглавляемую США систему глобальной безопасности, которую он надеется уничтожить, чтобы заменить ее мировым порядком, ориентированным на Китай".

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