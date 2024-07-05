Значительное усиление получат три ключевые базы ВВС США на территории Японии.

США стягивают более современную авиацию в восточную Азию, где все четче проявляется военно-политический альянс Китай-Россия-КНДР. Об этом пишет Newsweek.

Так, согласно официальному заявлению Пентагона, Америка серьезно обновит свои военно-воздушные силы, которые базируются в союзной Японии. Чтобы лучше противостоять растущим угрозам со стороны России, Китая и Северной Кореи, на военно-воздушные базы Кадена, Мисава и Ивакуни будут переброшены более совершенные самолеты.

Так, на авиабазе Кадена до сих пор базировались 48 истребителей F-15C/D Eagle, которые находились на вооружении более 30 лет. Теперь им на смену прибудут 36 более новых самолетов F-15EX Eagle II.

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Кадена является ключевым американским военным центром на Окинаве - в относительной близости к Тайваню. Эту военную базу считают первым рубежом обороны США на случай китайской военной экспансии в Тихий океан. Также именно отсюда в случае чего США могут поддержать союзный Тайвань.

Кроме того США намерены модернизировать свою базу Мисава на севере острова Хонсю. Там до сих пор базировались 36 истребителей F-16 Fighting Falcon, теперь их заменят 48 новейших истребителей-невидимок F-35A Lightning II.

Авиабаза Мисава расположена вблизи пролива Цугару - важного водного пути, через который к Тихому океану часто выходят китайские и российские военные корабли. Также отсюда относительно "недалеко" находится главный порт РФ на Тихом океане - Владивосток.

Наконец третья авиабаза, расположенная на Ивакуни (юг центральной Японии) примет неизвестное количество истребителей F-35B Lightning II. В случае конфликта на Корейском полуострове именно эта авиабаза будет основной для возможных миссий американской авиации в Корее.

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Как писал УНИАН, Путин предложил создать новую евразийскую архитектуру безопасности, которая основана на углублении союза Москвы с Пекином. Таким образом президент РФ хочет бросить вызов порядку в Европе, который был организован после холодной войны, где доминируют США и их партнеры.

Также мы рассказывали, что Япония недавно ввела торговые ограничения против китайских компаний, которые поддерживают войну России в Украине. Это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине.

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