Израиль планировал развернуть новую систему ПВО а 2025 году, но обострение конфликта с сектором Газа существенно ускорило этот процесс.

Новая израильская лазерная система ПВО под названием Iron Beam ("Железный луч") способна сбивать ракеты со скоростью света и предназначена для развертывания на поле боя.

Мобильная система ПВО выпускает в небо мощные лучи света, превращая быстродвижущиеся цели в пыль, пишет The Sun. Iron Beam был разработан как более дешевая альтернатива для работы наряду со знаменитым израильским "Железным куполом".

Лазерная система дополнит уже существующие системы противоракетной обороны Израиля, включающей в себя "Стрелу-2", "Стрелу-3", "Пращу Давида" и "Железный купол".

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Iron Beam был разработан компанией Rafael Advanced Defense Systems и впервые представлен в 2014 году. По данным разработчика, система "предназначена для перехвата широкого спектра угроз на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров".

По словам компании, благодаря лазерному лучу мощностью 100 киловатт и дальности действия 7 км Iron Beam уничтожает угрозы с "высокой точностью", наносит небольшой побочный ущерб и практически бесплатная в изпользовании.

При использовании как на суше, так и на море система может защитить корабли от роев дронов и противокорабельных ракет.

Издание отметило, что ранее планировалось, что эта система будет развернута в 2025 году, но начало войны с сектором Газа вынудило Израиль проводить испытания, чтобы ввести ее в эксплуатацию намного раньше.

Доктор Иегошуа Калиски из Института исследований национальной безопасности полагает, что система может начать действовать в ближайшее время. "Может быть, они работают над этим сегодня вечером, и завтра у них получится. Думаю, что она будет введена в эксплуатацию очень скоро", - поделился мнением эксперт.

"Лазер работает. Единственная проблема, которую я вижу, это интегрировать его во все системы раннего предупреждения. Это не автономная система. Она должна быть связана со всеми средствами противовоздушной обороны. Если она не интегрирована, то она будет бесполезна", - пояснил он.

Кроме того, как рассказал Узи Рубин, эксперт по противоракетной обороне Минобороны Израиля, "Железный луч" является более дешевой альтернативой системе "Железный купол". По его словам, вместо $60 тыс. за каждый пуск "Железного купола" лазерный луч может стоить "всего несколько долларов".

И нет необходимости в боеприпасах, что облегчает перемещение и маскировку. Другие преимущества включают неограниченное количество выстрелов, снижение эксплуатационных расходов и сокращение рабочей силы.

Но, в отличие от "Железного купола", эта система ПВО не всепогодная. "Железный купол" может эксплуатироваться в любых погодных условиях – включая туман, пылевую бурю, низкую облачность и дождь. Но система Iron Beam не работает эффективно во влажных условиях, поскольку частицы воды поглощают энергию лазера. Ему также необходима прямая видимость между системой и целью, что делает его размещение гораздо более важным, и у него гораздо более низкая скорострельность. Хотя лазерный луч добирается до цели со скоростью света, для уничтожения ракет малой дальности требуется несколько секунд, а "Железный купол" уничтожает цель за миллисекунду. При этом "Железному лучу" сложно уничтожить шквал множества ракет.

Лазерный луч также теряет мощность и "разбавляется" по мере движения в воздухе, что делает его воздействие на цель менее мощным. Это означает, что Iron Beam может быть лучшей системой для снарядов, стреляющих только на короткие расстояния, таких как минометы.

Что такое израильский "Железный купол"

"Железный купол" является одним из первых ракет-перехватчиков такого типа в мире. Эта система ПВО предназначена для уничтожения ракет малой дальности и 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных на расстоянии от 4 до 70 км. Она перехватывает ракеты, летящие в направлении городских районов, и сбивает их. Израиль намерен увеличить дальность перехвата купола до 250 км и сделать его способным сбивать ракеты, летящие с двух направлений.

Система была готова к использованию в марте 2011 года, а в апреле 2021 года она впервые успешно перехватила БМ-21 "Град", запущенную из Газы.

Каждый пуск ракеты-перехватчика стоит $50 тыс. Купол состоит из ракетных батарей, которые имеют форму гигантских спичечных коробков и наклонены в сторону сектора Газа.

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