Энергетика РФ такая же законная цель для ВСУ, как и военные объекты, - Зеленский

Президент объяснил, что деньги, заработанные от продажи нефти, Россия вкладывает в оружие, которым убивает украинцев.

Российская энергетика является законной целью для украинских ударов, как и военные объекты оккупантов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова.

"Мы не должны выбирать, бить по военной цели или по энергетике. Он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – одно и то же. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", - сказал президент.

По его словам, у украинцев два пути: строить оружие и бить по российскому оружию или же бить по источнику наращивания и происхождения российских денег, то есть по энергетике.

"Вот что происходит. Все это для нас – законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто", – высказался Зеленский.

Нефть как главный источник финансирования российской войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Европа планирует сокрушительный удар по "теневому флоту" РФ. Отмечалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения полного запрета на морские услуги, необходимые для транспортировки российской нефти, такие как страхование и перевозка, в рамках нового пакета санкций, приуроченного к четырем годам войны России.

Также мы рассказывали, что в январе нефтяные доходы России обвалились до минимума с 2020 года. По расчетам Bloomerg, основанным на данных Минфина РФ, в российский бюджет нефтяники перечислили 281,7 млрд рублей (3,7 млрд долларов). Совокупные доходы от нефти и газа также сократились на 50% по сравнению с январем 2025 года - до 393,3 млрд рублей, добавили журналисты.

Как писало издание The New York Times, вероятно, обвал доходов от нефти даже подтолкнул Россию к недавним прямым переговорам с Украиной. Ведь проблемы в экономике привели к росту бюджетного дефицита, повышению налогов и наращиванию государственного долга РФ.

