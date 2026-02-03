США сбили иранский 'Шахед', летевший к их авианосцу в Аравийском море

В ВМС США заявили, что дрон Shahed-139 летел в направлении авианосца "с неясными намерениями".

Во вторник, 3 февраля, США сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ВМС США.

ВМС США сбили иранский дрон

По словам военных, дрон Shahed-139 летел в направлении авианосца "с неясными намерениями". В ВМС США сообщили журналистам, что беспилотник был сбит истребителем F-35C.

"Истребитель F-35C с авианосца USS Abraham Lincoln сбил иранский беспилотник в целях самообороны и для защиты авианосца и персонала на борту", - сказал журналистам представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Тим Хокинс.

Он отметил, что никто из американских военнослужащих не пострадал и американское оборудование не было повреждено.

Иранские корабли преследуют танкер под флагом США

Хокинс поделился с журналистами, что также сегодня в Ормузском проливе произошел другой инцидент. Всего через несколько часов после сбития дрона силы Исламского революционного гвардейского корпуса Ирана преследовали торговое судно под флагом США с американским экипажем.

"Два катера ИРГК и иранский дрон Mohajer приблизились к M/V Stena Imperative на высокой скорости и угрожали подняться на борт и захватить танкер", - заявил он.

Группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила в комментарии журналистам, что иранские катера приказали танкеру заглушить двигатель и подготовиться к абордажу. Вместо этого танкер ускорился и продолжил свой путь.

Хокинс сказал журналистам, что эсминец ВМС США USS McFaul действовал в этом районе и сопровождал Stena Imperative. По его словам, в результате ситуация деэскалировалась и танкер продолжил свой путь.

В Иране пригрозили региональной войной, если США нападут на них

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что любая атака на страну вызовет региональный конфликт. Его заявление стало ответом на наращивание присутствия США в соседних странах.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Иран ведет "серьезные переговоры" и он надеется, что они приведут к "приемлемому" результату, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что он "уверен, что мы сможем достичь соглашения" по ядерной программе Тегерана.

