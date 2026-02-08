Массированные удары могут быть несколько раз в неделю: Гетман рассказал о мощностях РФ

По его словам, подряд может быть две-три атаки, но не больше.

Массированные удары российских оккупантов по территории Украины могут быть несколько раз в неделю, сказал в эфире Radio NV Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

Отвечая на вопрос о подготовке Россией нового масштабного удара по Украине, он предположил, что враг "прощупывает" украинскую противовоздушную оборону, средства которой могут перемещаться. По его мнению, во время подготовки к удару они ищут, как "обойти наиболее плотные линии противовоздушной обороны".

Гетман отметил, что враг может нанести две-три атаки подряд: "Больше – нет, потому что у них не хватит средств".

Он отметил, что беспилотниками враг может атаковать ежедневно, потому что они не требуют сложных пусковых установок. Но крылатые и баллистические ракеты, базирующиеся на самолетах, требуют времени на подготовку.

По словам Гетьмана, если россияне начнут использовать неприкосновенный запас ракет, который ориентировочно насчитывает до двух тысяч единиц, то массированные удары могут быть несколько раз в неделю. "Один за другим, два удара могут быть раз в неделю", - отметил эксперт.

Угрозы с севера

Как сообщалось, издание Forbes отметило, что на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести комплексную проверку боеготовности вооруженных сил страны, чтобы убедиться, что армия соответствует стандартам.

Во время этой военной проверки белорусские военные участвовали в учениях с использованием дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Издание отмечает, что поскольку белорусское правительство начало строительство нового военного полигона вблизи белорусско-украинской границы и устанавливает новые пограничные контрольно-пропускные пункты во время продолжающихся боевых учений, это вынудило украинское правительство и Вооруженные силы Украины находиться в состоянии повышенной готовности.

