Война в Украине запустила обратную эволюцию собак: NYT рассказало о пугающем выводе ученых

Обычно эволюционные изменения занимают столетия, но жестокие условия войны в Украине спрессовали это время до считанных месяцев.

Человеческая цена войны в Украине хорошо задокументирована. Но российское вторжение также влияет и на животных, самым неожиданным образом. В исследовании, опубликованном в декабре в журнале Evolutionary Applications, группа ученых обнаружила, что воздействие конфликта за короткий период превратило бывших домашних питомцев в собак, больше напоминающих диких животных.

Ученые собрали данные о 763 собаках из девяти регионов Украины. Команда работала с приютами для животных, а ветеринары и волонтеры собирали информацию о бродячих собаках в относительно безопасных районах и, иногда, на территориях, признанных опасными, пишет The New York Times.

Однако сбор данных на линии фронта был гораздо сложнее. Эту работу возглавил зоолог из Львовского национального университета имени Ивана Франко Игорь Дикий. Доктор Дикий два года, начиная с 2022-го, служил добровольцем в рядах ВСУ на передовой – сначала возле города Лиман в Донецкой области, а позже недалеко от Харькова, у границы с Россией.

"Многие бродячие собаки жили с нами в селе Заречное. Они были в ужасе от боевых действий; некоторые страдали от контузии. У одной маленькой собачки была сломана лапа, которая неправильно срослась, из-за чего она осталась хромой навсегда. Другая ослепла на один глаз, потеряв его при взрыве", – вспоминает доктор Дикий.

Доктор Дикий и его сослуживцы "кормили их всех, давали приют и оказывали медицинскую помощь, когда это было возможно", – рассказал он.

Хотя исследование было сосредоточено на домашних собаках, многие из которых больше не находились под опекой хозяев и жили как бродячие. "С самого начала войны мы наблюдали очень печальную ситуацию с домашними животными в Украине, – заявляет ведущий автор статьи и зоолог Львовского университета Мария Марцив. Кто-то забирал питомцев с собой, но некоторых просто оставляли на вокзалах или бросали на оккупированных территориях.

Стремительная трансформация внешности

Большинство выводов команды свидетельствует о том, что собаки на передовой за удивительно короткий промежуток времени стали больше походить на дикие виды псовых, таких как волки, койоты или динго.

Примеров такой трансформации в данных было предостаточно: у фронтовых собак редко встречались морды, характерные для брахицефалов (как у французского бульдога) или удлиненные (как у таксы). Многие также имели уменьшенную массу тела. Даже форма ушей изменилась: остроухие собаки встречались чаще вислоухих.

"На передовой действительно чаще выживают собаки с признаками "дикого" фенотипа: стоячие уши, прямой хвост, меньше белого цвета в окрасе", – написала доктор Марцив в электронном письме. Соавтор исследования и докторант Гданьского университета в Польше Малгожата Витек добавила, что "война действует как мощный фильтр, благоприятствуя чертам, которые улучшают выживаемость в экстремальных условиях".

В материале говорится, что в зонах войны в Украине были обнаружены и другие характеристики, более свойственные диким видам: там было меньше старых, больных и травмированных животных, а собаки на передовой чаще сбивались в стаи.

"Что нас больше всего удивило, так это то, как быстро проявились эти изменения. Война длится относительно недолго, однако различия между фронтовыми собаками и другими популяциями уже были очень выраженными", – говорит Витек. Однако ученые предостерегают от интерпретации их выводов как ускоренной эволюции, вызванной войной.

"Изменения, которые мы наблюдаем у собак, происходят слишком быстро, чтобы их можно было объяснить молекулярной эволюцией", – подчеркнула Витек.

На самом деле условия войны благоприятствуют животным, обладающим определенными характеристиками. Например, собака с меньшей массой тела с меньшей вероятностью активирует противопехотную мину, ей легче спрятаться в замкнутом пространстве, и она представляет собой меньшую мишень для осколков.

Несмотря на проявление, казалось бы, диких черт характера и физических особенностей, большинство собак оставались зависимыми от людей в плане пропитания, лишь дополняя свой рацион растениями и случайной охотой. Временами собаки выживали, поедая тела павших солдат. Некоторых "усыновляли" украинские военные. Но ученые все же заметили на передовой собак, которые больше не зависели от людей ради выживания.

Угроза для всей экосистемы

"Это можно рассматривать как ферализацию (одичание) – возвращение к жизни, независимой от человека", – заявляет руководитель проекта и биолог из Гданьского университета Малгожата Пилот.

Хотя исследование ограничивалось собаками, оно поднимает вопросы о более широких последствиях экологического ущерба, наносимого войной.

"Доказательства того, что ужасы войны оказывают сильное негативное влияние на собак, должны послужить тревожным сигналом для других видов, которые гораздо менее мобильны и более ограничены в своем рационе и требованиях к среде обитания", – считает Юэн Ричи, эколог дикой природы из Университета Дикина в Австралии, не принимавший участия в проекте.

Или, как выразилась доктор Пилот: "Войны – это не только гуманитарные кризисы. Это еще и экологические катастрофы".

Влияние войны на окружающую среду

Ранее УНИАН сообщал, что из-за войны наши поля захватывают чужеродные растения, которые нельзя остановить. С изменением климата они легко вытесняют местные виды растений, которые не готовы к новым условиям.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что война уничтожила уникальный лес на Донбассе, и возродить его уже нельзя. Если коротко – это более 30 тысяч гектаров, посреди степной зоны, которая имеет черты бореальных экосистем.

