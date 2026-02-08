В Киеве практически не обеспечили аварийного питания критической инфраструктуры, - депутат

Кучеренко говорит, что, в частности, не обеспечена стабильная работа метрополитена.

В Киеве практически не выполнили задачу по обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры, сказал в эфире "Новости.LIVE" народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он прокомментировал готовность Киева к проблемам с питанием критической инфраструктуры. По его словам, не выполнено "практически ничего" по задаче аварийного питания критической инфраструктуры. Речь, по словам депутата, идет о метрополитене, насосах подкачки теплоносителей, насосах водоканалов и других объектах.

Он назвал "мифом" запуск 100 МВт дополнительной когенерационной мощности до конца года. "Не запустят, не запустили. Две установки еще далеки от запуска. Монтаж сделали - они не работают. Одна заработает, дай бог, в марте, другая - летом", - сказал Кучеренко.

Напомним, что 31 января в нескольких областях Украины были введены экстренные отключения света. В Киеве и Харькове даже пришлось приостанавливать работу метрополитена. Киев также остался без водоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда отметил, что внешнего вмешательства в энергосистему не было. Скорее всего, причиной массовых отключений стала погода, а именно - обледенение линий электропередач.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук высказал мнение, что в Украине могут повториться системные аварии в энергосистеме и массовые отключения света.

