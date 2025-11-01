Новейшая атомная подводная лодка способна нести сразу 12 "Посейдонов".

В субботу, 1 ноября, в российском городе Северодвинск вывели из дока новейшую атомную подводную лодку "Хабаровск", сообщает в своем Telegram-канале Политика Страны.

Отмечается, что на мероприятии присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов. По данным российских СМИ, подводная лодка "Хабаровск" способна нести сразу 12 "Посейдонов" - автономных ядерных торпед, которые, как заявляет страна-агрессор, могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Примечательно, что недавно Россия провела испытания "Посейдона" и крылатой ракеты на ядерном двигателе "Буревестник".

Известно, что атомная подводная лодка "Хабаровск" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Это единственная лодка проекта 09851.

Что известно о "Посейдоне"?

"Посейдон" или "Статус-6" официально позиционируют как беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем. Он способен нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности.

"Посейдон" - это гигантская автономная торпеда, которая может передвигаться под водой на межконтинентальные расстояния.

Ее длина составляет около 20 метров, диаметр - 1,8-2 метра, а масса - до 100 тонн. Дальность составляет более 10 000 км, скорость 70-100 узлов (130-185 км/ч), а глубина погружения - до 1000 метров. По оценкам экспертов, боевая часть - термоядерная боеголовка может иметь мощность до 100 мегатонн.

Испытания ядерного оружия в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 28 октября заявил о проведении испытания подводного аппарата "Посейдон". Путин похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат". По словам главы Кремля, по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и, по его мнению, в ближайшее время не появится. Путин отметил, что способов перехвата "Посейдона" не существует.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в испытаниях российской ядерной ракеты "Буревестник" нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном. Так Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который отметил, что Путину стоило бы сосредоточиться на окончании войны в Украине, а не на испытаниях ракет. Песков добавил, что Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности".

