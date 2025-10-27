Песков заявил, что Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности".

В испытаниях российской ядерной ракеты "Буревестник" нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимиру Путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.

Песков заявил, что это точка зрения главы американского государства, и она важна.

Однако "при всей нашей открытости к налаживанию диалога с США, Россия и президент России руководствуется собственными национальными интересами. Так было, есть и будет дальше", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия "последовательно занимается обеспечением собственной безопасности".

"Обеспечение безопасности для нашей страны — вопрос жизненно важный, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы видим прежде всего у европейцев. Европейцы находятся в состоянии внутренней истерики — русофобской, агрессивной и воинственной. На этом фоне Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", — заявил Песков.

Он также сообщил, что личной встречи Владимира Путина со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым не было, но тот мог доложить по телефону.

Ракета "Буревестник"

26 октября путин заявил об успешно проведенном испытании крылатой ядерной ракеты "Буревестник". В России заявили, что в ходе испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Путин подчеркнул, что это "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет". Он также поручил изучить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах.

