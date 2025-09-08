Эти боеприпасы позволят пробивать крыши защищенных помещений, отметил Валерий Романенко.

Боеприпасы ERAM, которые Украина должна получить от США в октябре, имеют два типа боеприпаса. Один похож на планирующую бомбу с двигателем, а второй на небольшую крылатую ракету. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

"Обе несут одинаковую боевую часть - это 500-фунтовая бомба, 227 килограммов. Это не много. Но это боеприпас, который будет способен выполнять и проникающее действие. То есть взрываться не на крыше здания, как наши беспилотники. А сначала пробить крышу, влететь в помещение и уже там взрываться", - сказал Романенко.

Эксперт пояснил, что в любом случае оба варианта боеприпаса - это серьезная угроза для всех российских военных и индустриальных объектов, которые находится в зоне поражения ERAM.

"Дальность крылатых бомб около 260 километров. А дальность крылатых ракет - 400 километров. Приятно, что мы уже сможем в ноябре наносить массированные удары такими бомбами. Если надо будет уничтожать какую-то нефтеперекачивающую станцию, то там может быть поражено не одно помещение, а весь блок. По всей площади сбросить десяток таких бомб. И после этого восстанавливать будет нечего", - добавил Романенко.

Ракеты ERAM: что известно

Накануне стало известно, что Соединенные штаты утвердили продажу Украине крылатых ракет ERAM. Сообщается, что первая партия этих ракет поступит в октябре, однако их количество будет небольшое - 10 единиц. Массовые поставки таких ракет начнутся уже со следующего года.

В целом сообщалось, что Украина может приобрести у США 3350 таких ракет. По данным Defense Express, общая их стоимость вместе с дополнительными услугами - 825 млн долларов.

