В то же время наземные дроны выполняют очень полезные функции.

Наземные дроны становятся все популярнее на войне в Украине, однако они значительно уступают небольшим воздушным беспилотникам. Как пишет Business Insider, в ноябре беспилотные наземные транспортные средства составляли менее 0,66% от общего количества миссий дронов в Украине.

Данные об их использовании обнародовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"На текущем этапе войны беспилотные летательные аппараты обеспечивают около 60% всех ударов по вражеским целям", - отметил генерал.

Видео дня

По его словам, только в ноябре украинские БпЛА выполнили более 304 тысяч миссий, поразив или уничтожив около 81 500 целей.

"В течение последних шести месяцев этот показатель постоянно рос", - отметил Сырский.

Тогда как украинские беспилотные наземные средства за тот же период выполнили 2 тысячи миссий, добавил главнокомандующий ВСУ.

Роль БпЛА на войне в Украине

"Эти статистические данные подчеркивают, насколько беспилотные летательные аппараты продолжают доминировать на поле боя в Украине. БпЛА, как новая технология, все еще находят свое место в войне, поскольку Киев стремится интегрировать их в более широком масштабе в свои военные подразделения", - добавляют в BI.

Учитывая такую ситуацию, десятки украинских компаний и подразделений дебютируют со своими собственными БпЛА, которые могут варьироваться от миниатюрных багги до полноразмерных грузовиков, оснащенных дистанционно управляемыми пулеметными турелями.

В то же время, как пишет издание, наземные дроны очень полезны, ведь могут выполнять опасные задачи на передовой, которые в противном случае должны были бы выполнять солдаты. Украинцы создают такие БпЛА для различных целей: от прямых атак и разминирования до наблюдения за дорогами и доставки поставок на передовую.

"Некоторые подразделения начали использовать воздушные и наземные системы в тандеме, например, войска в Покровске, которые использовали беспилотные наземные транспортные средства (UGV) для выявления российских транспортных средств, приближавшихся сквозь туман, а затем атаковали их с помощью взрывных дронов", - рассказали в материале.

Наращивание производства FPV в России

BI подчеркивает, что Россия тоже является пионером в разработке новых дронов, в том числе беспилотных наземных транспортных средств для логистики и ракетной артиллерии. В частности россияне первыми ввели дроны на оптоволокне, которые невозможно заглушить и которые сейчас широко используются на фронте.

В то же время Сирский написал, что РФ в какой-то момент достигла "периода определенного равенства" с Украиной в использовании дронов с видом от первого лица, или небольших БпЛА, которые модифицированы для доставки взрывчатки к целям.

"Как сообщают наши разведывательные органы, враг стремится достичь ежемесячных поставок до полумиллиона дронов FPV для своих войск", - добавил генерал.

В свою очередь Сырский отметил, что Украина недавно опередила Россию по уровню использования дронов с видом от первого лица.

"Реакция Украины должна быть асимметричной и эффективной: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры беспилотных подразделений противника", - отметил он.

Также в своем заявлении Сырский дал мрачный анализ войны за последние месяцы, отметив, что украинские силы "столкнулись с одними из самых серьезных вызовов с начала полномасштабной войны".

"И гражданское население, и военные в стране вскоре столкнутся с очередной суровой зимой, поскольку в январе и феврале температура, как ожидается, будет постоянно опускаться ниже нуля. Россия нацелилась на местные энергосети, препятствуя Украине получать надежное отопление", - добавили в Business Insider.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине практикуют уникальный способ доставки дронов на фронт. Теперь их не хранят на складах, а сразу отправляют украинским военным.

Отмечается, что доставка дрона занимает примерно 24 часа от заказа до доставки на линию фронта. Это позволяет избавиться от необходимости в ремонтных мастерских для модернизации беспилотников.

В то же время офицер рассказал АР, как дроны загнали Черноморский флот РФ в порты. По его словам, атаки Украины заставили Россию адаптироваться и ограничили возможности для масштабных ударов в Черном море.

"Сегодня мы, вероятно, достигли плато. Мы ограничиваем передвижение противника. Но тех громких ударов, которые мы видели раньше, не было уже достаточно давно. Это потому, что враг адаптировался", - добавил офицер.

Вас также могут заинтересовать новости: