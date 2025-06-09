Украинская разведка раскрыла секреты нового дрона оккупантов с ИИ: что скрывает V2U

Дрон способен сравнивать изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Новый российский БпЛА V2U с искусственным интеллектом, которым враг активно атакует Сумщину, отличается способностью к автономному поиску и выбору целей.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, портал War&Sanctions обнародовал данные о конструкции, электронной базе и источниках поставки нового российского ударного беспилотника V2U. Этот дрон активно используется ВС РФ на Сумском направлении.

По данным разведчиков, особенностью дрона является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

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"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" - дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности", - объясняют в ГУР.

Также в дроне предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. В нем установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Говорится, что, несмотря на российскую маркировку, элементная база модема - китайского происхождения.

"Беспилотник собран преимущественно из компонентов производства КНР: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity и упомянутый американский модуль Jetson Orin", - добавили в ГУР.

Также разведчики обнародовали идентификационные данные двух российских и двух китайских компаний, участвующих в поставке и сборке компонентов для этого типа БпЛА.

Новое оружие РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее военная разведка обнародовала информацию о крылатой ракете S8000 "Бандероль". Разработчик ракеты - предприятие "Кронштадт", основным носителем "Бандероли" является беспилотник "Орион". Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Особенность оружия - способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства таких как Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом "Бандероль" сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

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