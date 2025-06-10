Украине не достался ни один корабль первого ранга, а тем временем РФ получила таких 6 кораблей.

Во время разделения Черноморского флота (ЧФ) бывшего СССР в 1991 году, который насчитывал 883 корабля, Украина получила лишь 137 кораблей, тогда как Россия - аж 388. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал капитан первого ранга в отставке, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Владимир Заблоцкий.

По его словам, после распада Советского Союза, имперские взгляды РФ никуда не делись, а Украина тогда только восстановила государственность и не имела возможностей для давления на своего партнера на переговорах.

"Россия сохранила весь военный аппарат, опыт и амбиции остаться империей. А для этого были нужны необходимые военные средства. Базирование Черноморского флота России в Украине обеспечивало сохранение амбиций России на Черном море в целом, на Кавказе и Ближнем Востоке", - отметил он.

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В то время, говорит Заблоцкий, готовилась военная операция в Сирии, цель которой заключалась в предотвращении строительства "смертельного для Газпрома газопровода из Катара через Сирию и Турцию в Европу".

"В Сирии была гражданская война, и Россия выступила на стороне Асада (Башар Асад - бывший сирийский диктатор, - ред.). Для этого был нужен Черноморский флот. Вспомним операции России на Кавказе, в Абхазии, агрессия против Грузии в целом. Это все корабли Черноморского флота, а базироваться им негде было", - утверждает капитан в отставке.

На раздел было представлено лишь 500 кораблей из 883

Он отметил, что Новороссийск - это коммерческий порт, где нет условий для круглосуточного базирования в течение года, а Севастополь - это еще и база стратегической авиации, которая контролировала Средиземное море.

"На раздел было представлено не 883 корабля, а лишь более 500 кораблей, из которых Украина получила лишь 137, а Россия - 388. При этом Украине не достался ни один корабль первого ранга. Зато РФ получила таких 6 кораблей", - сообщил Заблоцкий.

По его словам, Россия затягивала процесс разделения, и пока все было в подчинении российских адмиралов, корабли начали списывать.

"Это были устаревшие корабли, которые последние 10 лет существования СССР стояли у причалов. 263 корабля были списаны с августа 1992 года по май 1997-го. Этот процесс руководствовался командующим Черноморского флота. Еще 95 судов были выведены из состава Черноморского флота и переданы на Балтику, север и так далее", - вспомнил он.

РФ стремилась, чтобы Украине досталось как можно меньше кораблей

Заблоцкий говорит, что РФ сознательно это делала, чтобы как можно меньше кораблей подлежало разделу и досталось Украине.

"Одновременно с этим продолжалось распределение морской авиации и имущества Черноморского флота. 24 гарнизона, 572 военных городка и 10850 разнообразных сооружений, которыми пользовались военнослужащие Черноморского флота. Постепенно искусственно создавались причины уменьшения количества кораблей, например, долг за газ Украины перед Россией. Россия знала как это делать, а наши коррумпированные политики велись на это", - говорит эксперт.

Он отметил, что Украина подписывала соответствующие соглашения, получала газ и не получала ни копейки за базирование Черноморского флота. В итоге Украина получила 137 кораблей, а Россия - 388.

Черноморский флот РФ: важные новости

Как писал ранее УНИАН, во время войны против Украины российский Черноморский флот потерял большую часть своего былого престижа. Разведывательный аналитик Исаак Зейтц отмечал, что после этого многие эксперты списали ЧФ РФ как грозную боевую силу. Доминирование флота было поставлено под сомнение, когда 13 апреля 2022 года Украина потопила ракетный крейсер "Москва". Это стало самой большой потерей российского флота со времен Второй мировой войны.

Офицер спецназа армии США Стив Балестриери высказывал мнение, что Украина унизила Черноморский флот РФ без собственных кораблей. Всего с начала войны Украина уничтожила или повредила около трети российских военных кораблей в Черном море. А самым большим унижением для России стал вынужденный вывод ее флота из Крыма в более безопасные гавани на территории РФ из-за украинских атак, писал Балестриери. По состоянию на март 2024 года российский Черноморский флот стал "функционально бездействующим".

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