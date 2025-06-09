По его словам, в начале мая возросло количество уничтоженных командных пунктов противника.

Силы обороны Украины, вероятно, уже испытывают новые элементы поражения для атак по российским целям. В частности – баллистические ракеты.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он обратил внимание, что украинские защитники "точно увеличили возможности с поражением по российским оккупантам". По его словам, в начале мая возросло количество уничтоженных командных пунктов противника.

"Также сюда можно отнести успешную операцию по уничтожению дивизиона комплекса "Искандер" в количестве 3-х единиц. Все это указывает на то, что Украина получила все необходимые элементы для таких ударов. Кроме того, что мы связали все элементы с помощью системы Link для самолетов F-16", – пояснил Рябых.

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Он также отметил, что украинские военные уже год, вероятно, наносили удары по объектам российских оккупационных войск именно баллистическими ракетами. Многие эксперты и аналитики порой не могли определить, какое средство поражения было применено для уничтожения цели.

"Также Силы обороны могли получить новые элементы поражения. В частности, собственную баллистическую систему. Эта система, судя по всему, уже сейчас проходит реальное испытание в боевых условиях. Мы говорим либо о начале серийного изготовления, либо только начинается. Поэтому можно говорить, что украинская баллистическая ракета уже на подходе. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Зеленский. Также на это указывали ряд признаков. В том числе когда в течение года эксперты не могли точно указать, чем именно удалось поразить цель на территории противника. Это указывает на то, что эти испытания проходили в реальных боевых условиях", – констатировал Валерий Рябых.

Украинское оружие

Украинский морской дрон Magura V7 стал серьезной угрозой для истребителей России. Об этом пишет NYT. Издание напомнило, что именно с помощью этого средства в мае были уничтожены два российских истребителя Су-30. И та операция стала первым в истории успешным применением дрона-катера против истребителя в боевых условиях.

А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1. Новинка предназначена для поражения летательных аппаратов или живой силы противника. Примечательно, что эти дроны оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели.

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