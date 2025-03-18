Сообщается, что новый наземный роботизированный комплекс уже испытан в реальных боевых условиях.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Отмечается, что роботизированный комплекс "Лють" уже испытан в реальных боевых условиях.

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"Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью. НРК достаточно компактен - помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. "Лють" работает при широком диапазоне температур", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны проинформировали, что оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов - усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках.

Беспилотный авиационный комплекс "Громило"

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Этот комплекс может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы:

Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью.

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