Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которую передали после полномасштабного вторжения России.
В него вошла техника и оружие, которые Украина уже получила и которые ей только обещали передали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов. В частности, речь идет о:
- танки Т-72 - 45 единиц;
- бронированные гусеничные машины YPR - 196 единиц;
- танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией - не менее 100 единиц;
- самоходные гаубицы PzH 2000 - 8 единиц и 120-мм минометы;
- две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;
- мобильные зенитные пушечные системы MR-2 - 100 единиц;
- ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;
- корабли - шесть единиц;
- два миноискателя класса Alkmaar.
Кроме этого, Нидерланды передавали индивидуальное оружие, боеприпасы, различные типы дронов, приборы ночного видения, понтонные системы и мосты, полевые госпитали и кухни, палатки, оборудование для разминирования, одежду, шлемы, бронежилеты, пайки, аптечки и лекарства для военнослужащих.
Война в Украине - помощь Нидерландов
Нидерланды с первых дней полномасштабной войны России против Украины присылают помощь. В частности, присылали легкое пехотное вооружение и тяжелую боевую технику.
Ранее стало известно, что Нидерланды в 2025 году предоставят Военно-Морским силам Украины два минных тральщика.
Недавно страна объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 274 миллионов евро.