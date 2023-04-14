В него вошли танки, корабли, ЗРК, пушки, миноискатели и гаубицы.

Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которую передали после полномасштабного вторжения России.

В него вошла техника и оружие, которые Украина уже получила и которые ей только обещали передали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов. В частности, речь идет о:

танки Т-72 - 45 единиц;

бронированные гусеничные машины YPR - 196 единиц;

танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией - не менее 100 единиц;

самоходные гаубицы PzH 2000 - 8 единиц и 120-мм минометы;

две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;

мобильные зенитные пушечные системы MR-2 - 100 единиц;

ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;

корабли - шесть единиц;

два миноискателя класса Alkmaar.

Кроме этого, Нидерланды передавали индивидуальное оружие, боеприпасы, различные типы дронов, приборы ночного видения, понтонные системы и мосты, полевые госпитали и кухни, палатки, оборудование для разминирования, одежду, шлемы, бронежилеты, пайки, аптечки и лекарства для военнослужащих.

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Война в Украине - помощь Нидерландов

Нидерланды с первых дней полномасштабной войны России против Украины присылают помощь. В частности, присылали легкое пехотное вооружение и тяжелую боевую технику.

Ранее стало известно, что Нидерланды в 2025 году предоставят Военно-Морским силам Украины два минных тральщика.

Недавно страна объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 274 миллионов евро.

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