По словам министра обороны Нидерландов, война в Украине усиливается с каждым днем.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна выделит 400 млн евро на разработку передовых беспилотников вместе с Украиной и передаст больше истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Reuters во время своего визита в Киев.

"Война, конечно, усиливается с каждым днем, и Украина создает все больше бригад, которые нуждаются в поддержке, которые нуждаются в военной технике. Нам нужно иметь этот непрерывный поток поддержки", - отметил политик.

Брекельманс добавил, что план действий по БпЛА объединит украинские инновации и голландские знания для того, чтобы улучшить технологии, которые используются на фронте.

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"Мы сосредоточимся на различных типах беспилотников, то есть как на разведывательных, более оборонительных, так и на ударных, потому что мы видим, что Украине нужны более наступательные беспилотники, чтобы атаковать военные объекты", - подчеркнул министр обороны Нидерландов.

По его словам, примерно половина инвестиций будет потрачена в Нидерландах, а остальные средства распределят между Украиной и другими государствами.

Брекельманс добавил, если разработанные беспилотники будут успешными, то будет доступно больше финансирования для расширения производства.

"С начала российского вторжения Нидерланды пообещали выделить 10 миллиардов евро на военную поддержку Украины и на сегодня потратили около 4 миллиардов евро", - напомнили в Reuters.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Также в пакет помощи вошли три мостоукладочные танки BEAVER с запасными частями, одна бронированная инженерная машина DACHS и другая техника.

Также сообщалось, что Италия передаст Украине систему ПВО Samp-T. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, страна предоставила Киеву военную, гражданскую и финансовую поддержку.

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