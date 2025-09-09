Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины.

Российские оккупанты в течение вечера 8 сентября и в ночь на 9 сентября атаковали Приморское и Запорожье. В результате обстрелов одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в течение суток россияне нанесли 474 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Федоров отметил, что в результате российской атаки погибла 62-летняя женщина в Васильевском районе. Армия РФ ударила FPV-дроном по Приморскому, женщина погибла на месте.

По информации ОВА, одновременно в Запорожье ранения получила 66-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Чиновник добавил, что в целом армия РФ осуществила семь авиационных ударов по Веселянке, Гуляйполю, Новоданиловке и Красному.

"336 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Веселянку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Успеновку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное и Красное.4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Малую Токмачку. 127 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандриевки и Червоного", - сообщил Федоров.

По словам главы Запорожской ОГА, после атак поступило 17 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 8 сентября россияне атаковали объект тепловой генерации в Киевской области. Тогда спасатели сообщили, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

"Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", - добавили в ГСЧС Киевской области.

Также сообщалось, что в Киеве возросло количество погибших в результате обстрела РФ 7 сентября. Всего из-за вражеской атаки погибли три человека, среди которых ребенок.

Известно, что во время обстрела в Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, а отец получил тяжелые травмы.

Кроме того, оккупанты впервые ударили по зданию Кабинета министров, ужасные разрушения которого показала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, разрушения будут восстановлены, однако жизни украинцев не вернуть.

