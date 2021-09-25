По словам главнокомандующего ВСУ, обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться на это средства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что 50% танков уже модернизированы.

В интервью Радио Свобода он рассказал, в частности, о планах по модернизации советского вооружения, которое сейчас есть у Вооруженных сил Украины.

"Это будет зависеть от того, насколько государство будет способно обеспечить наши потребности. Потребность в таком действительно есть. Необходимо там и танки менять, и вертолеты", – сказал он.

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Для примера Залужный вспомнил вертолеты Ми-8МСБ: "От этого вертолета от советских времен остался только разве что один фюзеляж, все остальное производится на территории Украины".

"Так, на сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня 50% от них – это уже модернизированные. Опять же от советского танка там остался только корпус", – рассказал командующий.

Он добавил, что обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться на это средства, но уже сейчас "работа идет".

Ранее УНИАН писал, что Залужный выразил желание проехаться на танке по Красной площади в Москве.

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Автор: Светлана Закелова