Под Атлантикой ученые нашли запасы пресной воды, которой Нью-Йорку хватит на 800 лет

Поскольку эта вода изолирована еще с доиндустриальных времен, она не содержит промышленных загрязнений.

Международная группа ученых подтвердила существование у восточного побережья США масштабного подводного резервуара пресной воды. Залежи, сформировавшиеся примерно 20 тысяч лет назад, могут потенциально обеспечивать такой город, как Нью-Йорк, водой в течение сотен лет. Об этом пишет Daily Galaxy.

Первые намеки на существование пресной воды под дном Атлантического океана появились еще более 60 лет назад в архивах Геологической службы США. Тогда исследователи зафиксировали аномальные сигналы под соленой водой у побережья штата Нью-Джерси. Однако эти данные были фрагментарными, а сама идея казалась противоречивой, поэтому десятилетиями ее никто серьезно не проверял.

Ситуация изменилась летом 2025 года, когда буровое судно вернулось к этим координатам. На глубине до 400 метров под морским дном исследователи обнаружили разветвленную систему водоносных горизонтов, изолированных от океана слоями глины и ила.

Видео дня

Экспедиция 501

Исследования проводились в рамках экспедиции IODP-NSF Expedition 501 в период с мая по август 2025 года. Команда работала на борту подъемного судна L/B Robert, буря три тестовые скважины у побережья штата Массачусетс, в частности недалеко от островов Мартас-Виньярд и Нантакет.

Всего было поднято более 13 тысяч галлонов воды. Анализ подтвердил наличие большого резервуара с пониженной соленостью. Ближе всего к побережью, возле Нантакета, показатель составлял всего одну часть на тысячу, что соответствует нормам питьевой воды. На более удаленном участке соленость достигала 17-18 частей на тысячу, что примерно в два раза меньше типичной морской воды.

Соруководитель экспедиции, профессор геофизики в Горной школе Колорадо Брендон Дуган отметил, что пресная вода содержится как в морских, так и в наземных отложениях, что поможет лучше понять условия ее формирования.

Наследие ледникового периода

По предварительным изотопным и газовым анализам, резервуар образовался во время последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад. Тогда уровень моря был значительно ниже, а континентальный шельф - открытым.

Мощные ледники покрывали регион, и их масса буквально вдавливала талые воды глубоко в осадочные породы. Когда ледники отступили, а уровень океана поднялся, территория была затоплена, а морские глины "запечатали" водоносные горизонты, в результате чего они были изолированы от соленой воды на тысячелетия.

Ученые предполагают, что источником могла быть не только талая ледниковая вода, но и атмосферные осадки, которые накапливались перед фронтом ледника.

Чистая, но не готовая к употреблению

Поскольку вода изолирована еще с доиндустриальных времен, она не содержит современных промышленных загрязнителей. По словам профессора Флоридского международного университета Рене Прайса, если возраст воды составляет сотни или тысячи лет, она должна быть свободна от индустриальных загрязнений.

Впрочем, полная изоляция означает и другое: вода могла насытиться минералами из окружающих пород. Директор Делавэрского института окружающей среды Холли Майкл предупредила, что без дополнительной очистки она, вероятно, непригодна для питья из-за высокой концентрации растворенных веществ. Однако, как отмечается, существующие технологии позволяют решить эту проблему.

Правовой вакуум

Резервуар расположен в пределах исключительной экономической зоны США, между 3 и 200 морскими милями от побережья. Формально федеральное правительство имеет суверенные права на ресурсы в этой зоне, однако законодательство никогда не предусматривало добычу пресной воды из-под морского дна.

В настоящее время не существует ни специальных разрешений, ни экологических процедур, ни четких норм, которые регулировали бы такую деятельность. По словам Дугана, необходимо разработать новую политику по управлению водными ресурсами в федеральных водах, ведь наука опередила правовое регулирование.

Технические вызовы

Издание пишет, что даже если правовые вопросы будут урегулированы, остаются технические трудности. Чтобы точно оценить общий объем резервуара, нужно смоделировать пористость пород, состав отложений и гидравлические связи в формации, которая может простираться от побережья Нью-Джерси до штата Мэн.

Кроме того, технология добычи требует отдельных решений. Обычные методы откачки подземных вод нельзя просто перенести в морские условия. Необходимо учесть риск обрушения отложений, проникновения соленой воды сверху и воздействия на донные экосистемы.

Пробуренные во время экспедиции скважины были временными и после завершения работ самозапечатались. Коммерческая добыча потребовала бы создания постоянной инфраструктуры с последствиями, которые пока никогда не моделировались в таком масштабе.

Если заявленные объемы подтвердятся, резервуар может стать стратегическим источником воды для густонаселенного восточного побережья США. По предварительным оценкам, его потенциала хватило бы для обеспечения города масштаба Нью-Йорка в течение примерно 800 лет.

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли в ядре водорода на 45 океанов. Другими словами, водород может составлять примерно от 0,36% до 0,7% общей массы ядра планеты. По словам ученых, такой вывод свидетельствует о том, что наша планета получила большую часть своей воды - основного источника водорода - во время формирования, а не позже из-за ударов комет, которые оставили бы воду на поверхности, как предполагали ученые ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: