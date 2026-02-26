Китай и Россия углубляют союз, Путин и Си уже готовятся к эре после Трампа, - The Times

Сообщалось, что Китай получает от россиян помощь с подготовкой сил для будущего вторжения на Тайвань.

За годы полномасштабной войны поддержка России со стороны Китая углубилась. Сейчас на Пекин приходится 40% российского экспорта нефти, активно обходятся западные санкции, а товарооборот между странами в прошлом году достиг 250 млрд долларов.

Об этом в материале для The Times пишет британский аналитик Роджер Бойес. Он напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И назвал свою страну настоящим другом Европы. Однако на самом деле Пекин бросил Москве экономический спасательный круг, и дружба между ними более чем показательна. Известно, что с начала вторжения РФ в Украину между странами состоялось не менее 19 встреч или видеозвонков.

Сейчас же ни российский диктатор Владимир Путин, ни лидер КНР Си Цзиньпин не видят смысла скрывать теплые отношения между странами. Правитель РФ открыто говорил, что они планируют показать военную и экономическую мощь в Арктике.

"Они проводят военные учения вместе с Ираном вблизи Ормузского пролива, через который в Китай транспортируется большая часть нефти. Это было укрепление близости, начавшееся с жесткой сделки – Китай с большой скидкой покупал газ, который Россия больше не могла продавать Западной Европе, а затем поставлял дроны двойного назначения, делая вид, что они предназначены только для учебных целей", – добавляет автор.

Кроме того, РФ предложила Китаю построить 400-километровый участок сибирской железной дороги в обмен на улучшение доступа Китая к полезным ископаемым в этом регионе. Впоследствии появились сообщения о том, что Китай получает от россиян помощь в подготовке сил для будущего вторжения на Тайвань.

Вызов со стороны Москвы и Пекина, которые действуют совместно, чтобы свергнуть доминирование США, становится все более открытым. 73-летний Путин и 72-летний Си уже планируют эру после Трампа, которому в этом году исполнится 80.

"Си не хочет, чтобы Путин проиграл в Украине, и не хочет, чтобы Россия, которая бьет себя в грудь, требовала более равного статуса с Китаем. Они близки, становятся все ближе, но все еще не являются близнецами, соединенными в тазобедренном суставе", – подчеркивает Бойес.

На самом деле Китай и Россия имеют больше пространства для маневра, чем Трамп. В апреле в Венгрии состоятся выборы, которые могут еще больше усилить пропутинскую ультраправую коалицию в Европе и раздробить континент. Промежуточные выборы в США могут повлиять на пошлины Трампа и либо направить его внимание на сами Штаты, либо вызвать более агрессивный подход к Китаю, считает аналитик.

"В любом случае, дуэт Си-Путин готов к действиям; их вероятные союзники в Иране и Северной Корее – не очень. Но они уверены в одном: в отличие от Трампа, время на их стороне. Роскошь бесконкурентных выборов никогда не была такой важной в геополитике", – резюмирует автор.

Китай и Россия – сотрудничество на фоне войны в Украине

По данным Bloomberg, Китай массово поставляет России дроны, и ключевым посредником для этого стал Таиланд. За первые 11 месяцев 2025 года Россия импортировала оттуда дронов на 125 млн долларов – это 88% всего тайского экспорта беспилотников.

Fox News писало, что пока Китай обещает предоставить Украине гуманитарную помощь на фоне атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России, Пекин продолжает поддерживать Москву. Страна по-прежнему тайно финансирует военную машину Кремля. Россия сильно зависит от Китая в вопросах критически важных деталей и компонентов, используемых в беспилотниках и другом военном оборудовании.

