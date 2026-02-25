ВСУ используют дроны, даже когда другое оружие намного эффективнее: в BI назвали причину

Запад внимательно следит за тем, как воюет Украина.

Украинские военные часто полагаются на дроны, используя их даже в тех случаях, когда для выполнения некоторых задач лучше подходило бы другое оружие. Как пишет Business Insider, на это есть одна весомая причина.

Почему Украина так полагается на дроны

Отмечается, что 80% украинских ударов в настоящее время наносятся с помощью дронов. Многие аналитики считают, что зависимость Украины от беспилотников обусловлена не столько доктриной, сколько нехваткой других систем.

Бывший член спецназа из Словакии Якуб Яйцай, который воевал в Украине против россиян, заявил журналистам, что во многих украинских миссиях, в которых использовались дроны, следовало использовать другое оружие.

Видео дня

"Было определенное осознание, было некое разочарование миссиями, которые нам поручали выполнять, люди, выполнявшие эти миссии, знали, что мы как бы тратим дроны впустую", - сказал он.

По словам Яйцая, во многих ситуациях артиллерия является лучшим вариантом, если она доступна. Он заверил, что часто имело смысл использовать еще более серьезное вооружение.

Майор Рэйчел Мартин, директор курса "Unmanned Advanced Lethality Course" Армии США в разговоре с журналистами подчеркнула, что американская армия осознает то, почему Украина так часто использует дроны. Она отметила, что украинские войска используют все доступные средства, чтобы защитить свою страну.

"Они используют то, что у них есть, потому что у них нет тех многоуровневых ресурсов, которыми мы, к счастью, располагаем в нашей стране", - подчеркнула она.

Мартин считает, что российско-украинская война могла бы выглядеть совсем иначе, если бы Украина с самого начала располагала таким же военно-промышленным комплексом, как США. Она отметила, что США не игнорируют опыт Украины в отражении российской агрессии.

Запад не собирается полностью полагаться на дроны

Майор добавила, что вооруженные силы США, как и многие другие страны НАТО, начали вкладывать значительные средства в дроны, наблюдая за Украиной. Она подчеркнула, что американских солдат учат тому, что беспилотники не всегда являются наиболее подходящим оружием в некоторых миссиях. Тем не менее, она признала, что БПЛА являются отличным бюджетным оружием.

"Если речь идет о деньгах, то да, дроны - это лучший вариант. Они дешевле, и вы не подвергаете опасности человеческие жизни для выполнения конкретной миссии", - объяснила Мартин.

В издании поделились, что многие эксперты по военному делу согласны с тем, что Западу не стоит полагаться на беспилотные технологии так, как Украина, если есть необходимые ресурсы. Тем не менее, они признали, что многим странам нужно поучиться у Украины изобретательности в ведении боевых действий.

Дроновые атаки Украины по России - важные новости

Напомним, что в ночь на 23 февраля дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, "Калейкино" принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, а далее смешивает ее перед отправкой на экспорт. Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

Кроме того, стало известно, что украинские дроны вывели из строя российскую нефтебазу в Великих Луках Псковской области РФ. На спутниковых снимках результатов поражения нефтебазы можно увидеть, что половина резервуаров уничтожена.

Вас также могут заинтересовать новости: