Орбан собрался защищать энергетику от 'атак Украины': СМИ оценили состояние армии Венгрии

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал военным усиленно патрулировать объекты энергетики, чтобы защитить их от "атак" со стороны Украины. Издание Defense Express рассказало, что представляют собой вооруженные силы Венгрии.

Опираясь на данные от Military Balance, авторы материала пишут, что общая численность венгерских вооруженных сил составляет 32 тысячи человек. Из них 10,5 тысячи – сухопутные войска.

"Основными соединениями армии Венгрии являются три бригады – 1-я бригада специальных операций, 11-я механизированная бригада, а также 1-я танковая бригада. На вооружении сухопутных сил находится 44 новых танка Leopard 2A7HU и еще 12 Leopard 2A4HU, до 44 Т-72М1, 120 БТР-80АМ (с 30-мм пушками 2А72) и 260 БТР-80, которые были получены из РФ в 90-х годах. К ним стоит добавить более 10 новых БМП KF41 Lynx, а также более полусотни бронеавтомобилей", – говорится в материале.

Венгерская артиллерия представляет собой 23 САУ PzH 2000 и 50 минометов калибра 82-мм.

Что касается ПТРК, то основными в венгерской армии являются советские образцы. Используются также и современные комплексы – Spike и Javelin.

В то же время использование дронов в армии Венгрии – на минимальном уровне. Это касается и системы противодроновой обороны и РЭБ, говорят эксперты.

"Дальнобойных ракетных систем вооруженные силы Венгрии не имеют. Как и не обладают ударными вертолетами после того, как недавно списали все Ми-24. Но имеют в строю 20 универсальных легких H145M и еще 10 транспортных H225M. Боевая компонента воздушных сил состоит из 14 Gripen C/D", – пишет издание.

Противовоздушную оборону Венгрии обеспечивают две батареи NASAMS, батарея "Куб", техническое состояние которой довольно спорное, и расчеты ПЗРК Mistral.

Венгрия и Украина

С конца января из-за российских обстрелов не осуществляется поставка нефти РФ в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Власти Словакии и Венгрии обвиняют в этом именно Украину и прибегают к энергетическому шантажу.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию нефтяной блокадой" и якобы "готовится к дальнейшим действиям для нарушения работы венгерской энергосистемы".

"Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы развернем солдат и оборудование для отражения атак возле приоритетных энергообъектов. Полиция будет патрулировать усиленными силами вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления. А в округе Саболч-Сатмар-Берег я приказал запретить полеты дронов. Венгрию нельзя шантажировать", – добавил Орбан.

