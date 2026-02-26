Уникальное явление в животном мире: ученые выяснили, как ржут лошади

Ученые выяснили, что лошади обладают уникальным навыком.

Многие люди знают, что лошади могут ржать в различных ситуациях. Как именно лошади издают эти характерные звуки, долгое время оставалось загадкой для ученых. Как пишет Associated Press, ученые приблизились к пониманию того, как ржут лошади.

Отмечается, что ржание представляет собой необычное сочетание высоких и низких звуков, похожее на смесь хрюканья и визга, которые издаются одновременно.

Низкочастотная часть звуков не была большой загадкой для ученых. Она возникает, когда воздух проходит через полоски ткани в голосовом аппарате, которые издают звук при вибрации.

Тем не менее, высокочастотная часть ржания лошадей долгие годы оставалась загадкой для исследователей. В агентстве отметили, что крупные животные чаще всего имеют более крупные голосовые системы и обычно издают более низкие звуки.

Согласно новому исследованию, лошади свистят, когда ржут. Чтобы выяснить это, ученые ввели небольшую камеру в нос лошадей, которая снимала то, что происходит внутри, когда они ржут.

Исследователи выяснили, что загадочные высокие тона ржания - это своего рода свист, который начинается в голосовом аппарате лошади. Воздух вибрирует ткани в голосовом аппарате, а область чуть выше сокращается, оставляя небольшое отверстие для выхода свиста.

"Я никогда не думала, что в ржании есть свистящий компонент. Это действительно интересно, и теперь я могу это слышать", - рассказала журналистам Дженифер Надо, которая изучает лошадей в Университете Коннектикута.

В агентстве добавили, что некоторые мелкие грызуны, такие как крысы и мыши, свистят таким образом, но лошади - первые известные науке крупные млекопитающие, обладающие этим навыком. Это единственные известные науке животные, которые могут свистеть через голосовые связки во время пения.

Как на самом деле потеют лошади

Ранее в IFL Science рассказали, как потеют лошади. Когда лошади потеют, их пот может превращаться в странную белую пену. Они в каком-то смысле "производят собственный шампунь".

В издании отметили, что потоотделение встречается у многих млекопитающих, но только у некоторых – например, у лошадей, людей, ряда приматов и быков – оно служит механизмом охлаждения организма.

