Почему на вершине Эвереста находят морские окаменелости: ответ на удивление прост

Это ключевое доказательство существования тектоники плит.

Если бы вы покорили Эверест, вы, вероятно, удивились бы, обнаружив окаменелые морские существа - включая трилобитов, криноидов и брахиопод - на самой высокой вершине Земли. Об этом пишет BBC Science Focus Magazine.

Отмечается, что их присутствие указывает на то, как образовались Гималаи около 50 миллионов лет назад. Это также ключевое доказательство существования тектоники плит.

Интересно, что когда суперконтинент Пангея распался 200 миллионов лет назад, Индийская плита начала двигаться на север, в сторону Азии. В конце концов, она столкнулась с Евразийской плитой, подняв сушу - включая часть дна древнего океана Тетис - на поверхность.

Видео дня

Важно, что это масштабное столкновение создало Гималаи и Тибетское плато, подняв океанические окаменелости на высоту более 8000 метров над уровнем моря. Исследователи продолжают находить окаменелости морских обитателей на вершине Эвереста.

Другие интересные новости

Ученые получили в свое распоряжение образец керна длиной 228 метров из илистой породы под массивными ледяными щитами Западной Антарктиды.

Внутри этого рекордного образца они обнаружили окаменелости морских организмов, относящиеся к тому времени, когда эта область была открытым, свободным ото льда океаном. Но олучение этого образца было непростой задачей.

Вас также могут заинтересовать новости: