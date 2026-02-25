Заправка американских авианосцев длится до 6 лет: причина вас удивит

Плавучие города десятилетиями патрулируют океан без остановок.

Когда речь идет об авианосцах США, слово "заправка" звучит довольно условно. Это не обычное пополнение запасов топлива, а сложная и глубокая модернизация судна. Фактически корабль проходит масштабное обновление, поэтому весь процесс длится несколько лет, об этом пишет издание BGR.

Как рассказывается в материале, современные авианосцы не заправляются бензином или дизелем, как обычные корабли. Они работают на ядерной энергии. Именно поэтому могут находиться в море десятилетиями без обычной дозаправки. Но примерно раз в 25 лет им все же требуется "обновление" – и этот процесс занимает до шести лет.

Речь идет не только о замене ядерного топлива. На самом деле корабль почти полностью модернизируют. Такая процедура называется Refueling and Complex Overhaul – то есть "перезаправка и комплексная модернизация".

Авианосец ставят в сухой док на специальной верфи в Вирджинии – это единственное место в США, которое может выполнять такие работы. Сначала реакторы полностью охлаждают и выключают, затем корабль проверяют на износ, демонтируют старое ядерное топливо и устанавливают новое.

Поскольку реакторы выключают только один раз за весь "жизненный цикл" корабля, военные пользуются случаем и обновляют другие системы. Меняют устаревшее программное обеспечение, радары, электронику, системы управления. Иногда даже используют детали, напечатанные на 3D-принтере.

Обновление авианосца USS George Washington было настолько масштабным, что общее время работ составило 26 млн часов – это как если бы один человек непрерывно работал почти 3 000 лет. Контракт на модернизацию, подписанный в 2017 году, составил примерно $2,8 млрд долларов. Это очень большая сумма, но строительство нового такого корабля стоит около $13 млрд. Поэтому потратить почти $3 млрд, чтобы авианосец мог служить еще более 20 лет, считается целесообразным.

Поскольку программа "заправки" длится годами, ВМС США по очереди отправляют корабли на обновление, чтобы другие в это время оставались в строю. К тому же в стране есть только одна верфь, которая может выполнять такие работы, и одновременно она способна принять не более двух авианосцев.

