Как похудеть без изнурительных диет: диетолог назвала 3 правила, которые реально работают

Важно сосредоточиться на нескольких основных принципах, а не искать диеты, которые трудно соблюдать.

Похудение - непростое дело. Многие люди, достигнув желаемого результата, снова набирают вес. Эксперты говорят: так происходит потому, что после похудения в организме происходят гормональные и метаболические изменения, которые вызывают чувство голода, и человек увеличивает потребление калорий и, соответственно, возвращается к прежнему состоянию.

Издание Eat This Not That пишет, что, по словам зарегистрированной диетолога Кезии Джой, одна из причин проблем с похудением - то, что люди чрезмерно усложняют процесс потери веса.

"Потеря веса обычно осложняется попытками достичь совершенства, а не последовательностью нескольких простых, но повторяющихся ежедневных привычек. Правила могут быть очень строгими; и некоторые люди, соблюдающие диеты, отслеживают почти все, что они потребляют. Сочетание этих элементов делает потерю веса непосильной задачей для большинства людей", - пояснила она.

Впрочем, процесс можно упростить. Джой говорит, что при этом важно ежедневно сосредотачиваться на нескольких основных принципах, а не создавать ряд диет, которых трудно придерживаться. Она назвала три лучших правила для похудения.

1. В приоритете - белок и клетчатка

Одной из главных целей должно быть потребление достаточного количества белка и клетчатки в каждом приеме пищи.

"Белок и клетчатка помогают вам дольше чувствовать сытость, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и в целом приводят к меньшему количеству перекусов в течение дня", – заверила Джой.

2. Установите незначительный дефицит калорий

Вместо строгого ограничения калорий диетолог рекомендует создать небольшой дефицит.

"Когда вы потребляете немного меньше энергии, чем нужно вашему организму, это будет способствовать потере веса, но также защитит ваш метаболизм и поможет подавить голод", – говорит она.

3. Регулярно занимайтесь физической активностью

Регулярные физические упражнения – это главное, если вы хотите похудеть и избавиться от лишних килограммов.

"Разработайте постоянный режим физической активности, который включает как ваш ежедневный уровень активности (ходьба по дому, подъем/спуск по лестнице и т. д.), так и режим физических упражнений. Компонент физических упражнений имеет решающее значение для того, чтобы помочь вам избавиться от жира, сохраняя при этом мышечную ткань и поддерживая общее состояние здоровья", – говорит Джой.

Почему эти правила эффективны

Эти правила сосредоточены на моделях поведения, а не на достижении совершенства.

"Поскольку модные диеты основаны на краткосрочных ограничениях, они часто не приносят успеха. Простые правила способствуют последовательному поведению в течение определенного периода времени и являются важным инструментом для поддержания устойчивого похудения", – пояснила эксперт.

Ранее УНИАН писал о том, почему соленые огурцы помогают похудеть. Отмечалось, что этот низкокалорийный продукт, будучи включенным в сбалансированный рацион, помогает контролировать аппетит, улучшает гидратацию и к тому же имеет низкое содержание сахара.

