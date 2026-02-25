Кубинцы расстреляли американский катер

В ходе боевого столкновения кубинские пограничники убили 4-х человек, находившихся на борту судна.

Кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру, якобы вторгшемуся в их территориальные воды.

Как сообщили в МИД Кубы, скоростной катер под флагом США с регистрационным номером FL7726SH (зарегистрирован во Флориде) приблизился на 1 морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино, район Кайо-Фальконес, муниципалитет Корральильо, провинция Вилья-Клара.

При приближении патрульного катера пограничных войск МВД Кубы с американского судна открыли огонь. В результате командир кубинского катера получил ранение.

Кубинские пограничники ответным огнём ликвидировали четырёх членов экипажа катера США, ещё шестеро получили ранения. Раненые эвакуированы и получили медицинскую помощь на территории Кубы.

Важно, что комментариев от американского правительства пока не поступало. Но кубинцы настаивают, что действовали в рамках международного морского права.

Напряжение между Кубой и США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы и угрожал ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому коммунистическому режиму.

Он утверждал, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.

