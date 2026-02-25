Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и раскрыл его детали

По его словам, на звонке также были Уиткофф и Кушнер.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, над которыми завтра в Женеве будут работать на двусторонней встрече.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали представители президента Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу по окончанию войны", - написал он.

По его словам, эта зима - самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые можно закупать в США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизни.

Видео дня

"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также - о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - добавил Зеленский.

Перенос переговоров

Между тем росСМИ сообщают, что трехсторонняя встреча с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, а место ее проведения сейчас согласовывается.

Они утверждают, что на встрече Украина-США-Россия планировали обсудить обмен пленными, гуманитарные вопросы и безопасность, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Также речь шла о параметрах возможного перемирия, гарантиях безопасности и подготовке дальнейшей "дорожной карты" переговоров. Отдельно - экономическая поддержка и восстановление Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Стоит отметить, что Зеленский на вчерашней пресс-конференции заявил, что ожидает проведения такой встречи через семь-десять дней после подготовительных двусторонних встреч в Женеве.

Он не считает, что завтра удастся решить проблемный вопрос территорий.

