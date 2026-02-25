Новый прямой поезд соединит три очаровательных скандинавских города уже этим летом

Новый рейс будет курсировать ежедневно в обоих направлениях.

Скандинавия этим летом станет еще доступнее для путешественников. Шведский оператор Snälltåget запускает новый прямой железнодорожный маршрут, который соединит Мальме, Гетеборг и Осло.

Об этом сообщает Time Out. Старт перевозок запланирован на 15 июня – именно на начало туристического сезона.

Новый рейс будет курсировать ежедневно в обоих направлениях. Поезд будет отправляться из Мальме в столицу Норвегии, проходя через западное побережье Швеции. Для пассажиров предусмотрен ресторанный вагон Krogen на всех рейсах, отправляющихся из Мальме.

Как отмечается, северный рейс будет отправляться с центрального вокзала Мальме в 6:38 утра и прибывать в Осло в 13:13. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Мальме в 21:25.

Маршрут будет пролегать по живописному побережью Западной Швеции с остановками в Лунде, Хельсинборге, Гальмстаде, Варберге, Тролльгеттане, а также в норвежских городах Сарпсборг и Фредрикстад. Хотя поезд не будет останавливаться на центральном вокзале Гетеборга, пассажиры смогут воспользоваться пригородными электричками Västtrafik из Мельндаля или Гамлестадена, через которые проходит маршрут.

Удобные пересадки и доступные билеты

В Мальме предусмотрены удобные пересадки на другие популярные направления – в частности, в Копенгаген, Гамбург и Берлин. Таким образом, новый маршрут может стать частью более масштабного путешествия по Северной Европе.

Билеты уже доступны в продаже на даты до 28 октября. Стартовая цена составляет 149 шведских крон – примерно 14 евро, что делает поездку конкурентоспособной альтернативой авиаперелетам, обращает внимание Time Out.

Новые поезда на туристических направлениях

Напомним, в Японии с 24 апреля 2026 года начнет курсировать прямой поезд Gran Tenku от компании Nankai Electric Railways до священного буддийского храмового поселения Коясан. Маршрут будет пролегать от станции Намба в Осаке до станции Гокуракубаси в префектуре Вакаяма.

Поезд будет состоять из четырех вагонов, каждый из которых будет иметь свои отличительные черты. Так, пассажирам, забронировавшим билеты в четвертый вагон, в зависимости от времени поездки предложат завтрак, обед или полдник от шеф-повара Ацуси Мотокавы. Поездка продлится 90 минут, запланировано два рейса в день туда и обратно.

