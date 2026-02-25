Новый прямой поезд соединит три очаровательных скандинавских города уже этим летом

Скандинавия этим летом станет еще доступнее для путешественников. Шведский оператор Snälltåget запускает новый прямой железнодорожный маршрут, который соединит Мальме, Гетеборг и Осло.

Об этом сообщает Time Out. Старт перевозок запланирован на 15 июня – именно на начало туристического сезона.

Новый рейс будет курсировать ежедневно в обоих направлениях. Поезд будет отправляться из Мальме в столицу Норвегии, проходя через западное побережье Швеции. Для пассажиров предусмотрен ресторанный вагон Krogen на всех рейсах, отправляющихся из Мальме.

Как отмечается, северный рейс будет отправляться с центрального вокзала Мальме в 6:38 утра и прибывать в Осло в 13:13. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Мальме в 21:25.

Маршрут будет пролегать по живописному побережью Западной Швеции с остановками в Лунде, Хельсинборге, Гальмстаде, Варберге, Тролльгеттане, а также в норвежских городах Сарпсборг и Фредрикстад. Хотя поезд не будет останавливаться на центральном вокзале Гетеборга, пассажиры смогут воспользоваться пригородными электричками Västtrafik из Мельндаля или Гамлестадена, через которые проходит маршрут.

Удобные пересадки и доступные билеты

В Мальме предусмотрены удобные пересадки на другие популярные направления – в частности, в Копенгаген, Гамбург и Берлин. Таким образом, новый маршрут может стать частью более масштабного путешествия по Северной Европе.

Билеты уже доступны в продаже на даты до 28 октября. Стартовая цена составляет 149 шведских крон – примерно 14 евро, что делает поездку конкурентоспособной альтернативой авиаперелетам, обращает внимание Time Out.

Новые поезда на туристических направлениях

Напомним, в Японии с 24 апреля 2026 года начнет курсировать прямой поезд Gran Tenku от компании Nankai Electric Railways до священного буддийского храмового поселения Коясан. Маршрут будет пролегать от станции Намба в Осаке до станции Гокуракубаси в префектуре Вакаяма.

Поезд будет состоять из четырех вагонов, каждый из которых будет иметь свои отличительные черты. Так, пассажирам, забронировавшим билеты в четвертый вагон, в зависимости от времени поездки предложат завтрак, обед или полдник от шеф-повара Ацуси Мотокавы. Поездка продлится 90 минут, запланировано два рейса в день туда и обратно.

