Дата 26 февраля имеет несколько важных народных запретов.

Двадцать шестое февраля - особенный день для нашей страны, поскольку посвящается Крыму. Украинские народные верования про праздник сегодня рассказывают о том, как привлечь достаток в дом и уберечься от беды. А верующие молятся в эту дату о сотворении чуда.

Какой сегодня праздник в Украине

Официально 26 февраля будет для украинцев обычным четвергом. Никакой государственный праздник сегодня в Украине не наступает, однако есть важное историческое событие, о котором мы расскажем ниже.

Какая сегодня памятная дата

26 февраля в Украине ежегодно проводится День крымского сопротивления российской оккупации. В эту дату 2014 года в Симферополе прошел мирный митинг, участники которого выступали за территориальную целостность Украины и против аннексии полуострова Россией. С тех пор в этот день чествуют мужество людей, что с риском для жизни и здоровья противостояли оккупантам украинского Крыма.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Всемирный день фисташек, посвященный популярным и питательным орехам. За высокую стоимость и отличные вкусовые качества их назвали "зеленым золотом". Из фисташек готовят печенье, мороженое, халву и другие сладости, к примеру, знаменитый дубайский шоколад.

Другие международные праздники сегодня, о которых также стоит упомянуть - это День неторопливости, День термоса, День онлайн-обучения, День карнавалов и День перца чили.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю верующие вспоминают житие и подвиги святителя Порфирия, который прославился постройкой нескольких христианских церквей и многими чудесами.

В старом календаре, то есть юлианском, сегодня праздник в православии в честь князя Константина Острожского и преподобного Мартиниана Кесарийского. Им молятся об улучшении зрения и укреплении семейных уз.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки говорили, что в этот день зима окончательно сменяется весной. Вот как это отражают народные приметы:

если нет заморозков даже ночью, то морозы уже точно отступили;

рыба выпрыгивает из воды - к теплому марту;

небо пасмурное - к поздней и холодной весне;

если ночью луна имеет красноватый оттенок, то стоит ожидать сильного ветра.

26 февраля славяне доставали из сундуков легкую весеннюю одежду, но и зимнюю пока не прятали. Если еще было холодно, то на улицу для закалки выносили семена растений. В эту дату есть обычай на благополучие и достаток в доме: нужно провести уборку, помыть окна, а также во дворе наполнить кормушку для птиц.

Традиции дня во многом основаны на то, какой сегодня церковный праздник, а именно День Порфирия. У святого просят сотворения чуда в безнадежной ситуации, а также излечения особенно тяжких болезней.

Что нельзя делать сегодня

Древние верования считают день неудачным для посадки любых растений, особенно саженцев деревьев. Также не подходит праздник 26 февраля для шумных посиделок с употреблением алкоголя. Девушкам не стоит распускать волосы, иначе те начнут выпадать.

