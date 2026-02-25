Российские дроны на оптоволокне начали долетать до окраин Харькова, - Флеш

Выявление угрозы на основе радиоэлектронной разведки в этом случае не работает, говорит специалист.

Дрон российских оккупационных войск на оптоволокне долетел до северной окраины Харькова.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестнов. По его словам, эта угроза потребует технологического решения.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка, – УНИАН) здесь не сработает, помогут РЛС (радиолокационная станция, – УНИАН), но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", – добавил он.

Видео дня

Война в Украине – новости, которые стоит знать

Издание Forbes сообщает, что на фоне блокировки системы спутниковой связи Starlink у оккупантов снизилась эффективность применения ключевого оружия. Речь идет об артиллерии. Отмечается, что в подразделениях врага сейчас царит путаница, что снижает эффективность сил.

Между тем DeepState информирует, что российские захватчики взорвали дамбу в Донецкой области. Она находится между Константиновкой и Дружковкой. Аналитики говорят, что враг пытается ограничить логистическое обеспечение Сил обороны Украины.

Что касается ситуации на юге Украины, на Гуляйпольском направлении защитники сейчас осуществляют наступательные действия. По словам командира первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрия Филатова, это делается для того, чтобы улучшить оперативную обстановку и тактическое положение подразделений ВСУ на этом участке.

Вас также могут заинтересовать новости: