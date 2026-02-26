Бывшая чиновница НАТО назвала единственный действенный путь к миру в Украине

По мнению Нигус, сейчас Путин не заинтересован в прекращении огня.

Чтобы заставить страну-агрессора Россию реально прекратить огонь и создать условия для достижения справедливого мира, Украину нужно "вооружить до зубов".

Как отметила в комментарии "Укринформу" бывшая заместитель директора по вопросам оборонного и безопасности сотрудничества НАТО, независимый эксперт по вопросам безопасности Герлинде Нигус, необходимо также обеспечить долгосрочную финансовую и политическую устойчивость украинского государства.

"Как заставить Путина согласиться хотя бы на прекращение огня? Вооружить Украину до зубов, обеспечить ее финансовую стабильность и четкий сигнал долгосрочной поддержки – что покажет Путину, что это бессмысленно, что он не может выиграть эту войну", – сказала она.

Видео дня

По словам Нигус, правитель России не заинтересован в прекращении огня – война нужна ему, чтобы и в дальнейшем оставаться у власти. В этой связи она имеет "очень-очень низкие" ожидания от трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.

К роли президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа экс-чиновница НАТО тоже относится скептически. По ее мнению, на самом деле он не заинтересован в длительном и справедливом мире:

"Трамп заинтересован в том, чтобы убрать эту раздражающую проблему Украины с повестки дня, чтобы перезагрузить отношения с Россией и возобновить большой бизнес с Россией".

Нигус считает, что системное наращивание поддержки Украины – финансовой, экономической, политической и военной – является единственным действенным путем к миру.

"Мы имеем дело с злодеем (Путиным – ред.). Мы имеем дело с преступником и с человеком, который ежедневно совершает военные преступления. Его логика отличается от нашей. Поэтому нам нужно постепенно увеличивать цену, которую он должен платить", – пояснила она.

Эксперт также прокомментировала вопрос вступления Украины в НАТО. По ее словам, учитывая политические препятствия, необходимо создавать альтернативные механизмы для интеграции Украины в будущую архитектуру безопасности Европы.

Завершение войны в Украине: другие заявления

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, несмотря на мирные переговоры, мир еще не близок к завершению войны РФ против Украины. По его словам, Россия должна осознать, что допустила ошибку, начав эту войну.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что в Вашингтоне упорно работают над завершением войны РФ против Украины. Он в очередной раз повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом.

Вас также могут заинтересовать новости: