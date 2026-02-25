Знаковую достопримечательность Великобритании закрыли после зимних штормов

Экстремальные погодные явления могут и в дальнейшем влиять на состояние побережья, поэтому посетителям следует быть особенно осторожными.

Один из самых известных прибрежных символов Великобритании - Durdle Door - временно закрыли для посетителей из-за последствий мощных зимних штормов. Как пишет The Independent, знаменитая каменная арка в графстве Дорсет стала недоступной после того, как обрушилась нижняя часть деревянной лестницы, ведущей к пляжу. Отмечается, что 143 ступеньки были встроены в отвесные 60-метровые (200 футов) скалы, которые быстро разрушаются из-за естественной эрозии.

Лестницу установили всего два года назад - после предыдущих штормов их засыпало глиной и грязью в результате оползня. Тогда рейнджеры и волонтеры построили новые пролеты и укрепили склоны. Однако последняя волна непогоды фактически нивелировала их работу. Кроме поврежденных лестниц, серьезно пострадал и сам пляж, который ежегодно привлекает около полумиллиона туристов. Бурное море смыло тонны гальки, обнажив опасные острые камни.

На вершине скалы появился предупреждающий знак "Опасность: доступ запрещен", пока продолжаются работы по подготовке локации к весеннему сезону.

Имение Лулворт, владеющее территорией, заявило, что пока не может назвать дату повторного открытия пляжа. В приоритете – безопасность посетителей.

Представители поместья призвали туристов соблюдать временные ограничения и не пытаться спускаться вниз обходными путями. Ранее такие попытки заканчивались трагедиями: в июне 2021 года 46-летняя женщина из Бирмингема погибла, упав со скалы с высоты около 18 метров.

В статье говорится, что закрытие пляжа - пример разрушительной силы штормов на побережье юрского периода, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В начале месяца в районе Чармута тысячи тонн камней и грунта сошли на пляж, уничтожив часть популярного пешеходного маршрута South West Coast Path (Юго-Западной прибрежной тропы). Примерно 9-метровый участок 135-метровой скалы откололся и опустился на несколько метров, вызвав дальнейшие оползни и сделав береговую линию непроходимой.

Специалисты предупреждают, что экстремальные погодные явления могут и в дальнейшем влиять на состояние побережья, поэтому посетителям следует быть особенно осторожными.

