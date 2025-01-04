В Крыму "буквально на каждом шагу" военные части, арсеналы и аэродромы.

Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму, уничтожая как вражескую инфраструктуру, так и дорогостоящие системы ПВО, однако на полуострове еще остается очень много военных ресурсов. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

По его словам, по Крыму за последний год можно отметить два больших достижения. Прежде всего - это уничтожение дронами крупнейшей нефтебазы в Симферополе.

"Здесь важный момент, потому что когда мы говорим об уничтожении баз где-то в Рязанской области, Ростовской, Брянской, то эти базы относительно легко можно восстановить. А в Крыму это сделать гораздо труднее. Да, контейнеры для хранения туда можно доставить по железной дороге через мост. Но такой подвижной состав с огромным количеством дизеля или других нефтепродуктов будет очень хорошей целью... Другой путь - по морю. Но давайте вспомним о морских дронах. Поэтому вернуть в рабочее состояние уничтоженную нефтебазу в Крыму будет гораздо сложнее, чем на континентальной России", - пояснил Нарожный.

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Второй момент, по его словам - это уничтожение в Крыму огромного количества средств ПВО/ПРО, в частности, С-300, С-400. Он отметил, что всего в России систем С-400 примерно 50-55 штук, поэтому каждая уничтоженная такая система - это "просто огромный удар по их способности отражать наши ракетные удары".

В то же время он отметил, что в Крыму осталось еще много военных целей.

"Сейчас Крым - это действительно просто огромный полигон. Там вся линия морского побережья укреплена... Завезено просто огромное количество систем ПВО/ПРО... На военном аэродроме Саки до сих пор есть огромное количество авиации. По Сакам мы били много раз и успешно, уничтожали там технику и инфраструктуру, но все равно эта авиация до сих пор еще там работает. Там еще есть над чем работать... То есть там буквально на каждом шагу какие-то воинские части, арсеналы, аэродромы и так далее", - подытожил эксперт.

Оккупированный Крым - новости

На днях во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.

Недавно в сети сообщали, что дрон нанес повреждения российскому судну "Федор Урюпин", которое находилось в бухте недалеко от поселка Черноморское.

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