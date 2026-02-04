Выжить при -20°C: украинцы не сдаются, несмотря на беспощадные зимние атаки России, - Bloomberg

С падением температуры и постоянными отключениями электроэнергии Европа следит за тем, как долго Украина сможет продержаться под давлением России. В то же время украинцы не готовы сломаться и подчиниться, пишет Bloomberg.
Зимние атаки на энергетику
С начала года Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре Киева и других крупных городов, использовав рекордное количество ракет и беспилотников. Температура опустилась ниже -20°C, что затрудняет жизнь гражданскому населению. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Путина приостановить атаки на неделю, соглашение истекло 1 февраля.
Американские, российские и украинские чиновники планируют провести двусторонние переговоры в ОАЭ о возможном прекращении огня. Однако ключевые вопросы, в частности российские требования по территориям, остаются нерешенными.
Жизнь украинцев в холодную зиму
Мария Коженко из Киева укладывает своих двух детей спать в палатке на кровати, чтобы согреться. Она говорит:
"Нам некуда идти".
Жители столицы привыкли к отключениям электроэнергии и покупают аккумуляторы и генераторы, однако длительные перебои истощают резервные системы.
В районе Троещина, где проживает около 500 000 человек, люди готовят еду на маленьких газовых плитах и спят в нескольких слоях одежды. Местные службы установили палатки для обогрева, подзарядки устройств и выдачи горячей пищи. 60-летняя Виктория Лещенко рассказывает:
"Если температура в моей квартире упадет ниже нуля, я, наверное, буду спать здесь, в палатке. Иначе можно замерзнуть до смерти".
Лещенко рассказала, что недавно она черпала вдохновение из фильма "Выживший", в котором Леонардо Ди Каприо играет пограничника 19-го века, который переживает жестокое нападение и терпит сильный холод. Она добавляет, что поддерживает боевой дух среди жителей:
"Я тоже выживу. Украинцы не сдаются".
На вопрос, на какие уступки она готова пойти, Лещенко ответила: "Никаких уступок".
Политическое давление и международная реакция
Европейские чиновники сообщают, что Россия пытается через удары по гражданской и энергетической инфраструктуре заставить Украину согласиться на невыгодную сделку. В ответ ЕС готовит новый пакет санкций, США – дополнительные ограничения против России.
США подготовили дополнительные санкции против России, но нет никаких признаков их введения, сказали источники на условиях анонимности из-за деликатности дипломатии.
Украинская энергетика под ударом – последние новости
Как сообщал УНИАН, 29 января Дональд Трамп заявил, что "лично" попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю прекратить атаки по Украине из-за сильных морозов, и тот согласился.
Впрочем, 2 февраля Россия возобновила свои атаки по энергетике Украины - в период пиковых холодов. 3 февраля россияне атаковали Украину 521 средством воздушного нападения. Наибольший ущерб понесли Харьковская, Днепровская, Киевская и Киевская области, Винницкая и Одесская области, а также Запорожье.
В частности, в Харькове после обстрела объявили чрезвычайную ситуацию. Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино подверглась серьезным разрушениям.