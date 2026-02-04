В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 4 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 февраля, подорожал на 10 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 4 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 20 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,77 гривни за евро.

