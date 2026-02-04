Популярный райский остров в Карибском море закроют для туристов: в чем причина

Это единственный коралловый остров Бангладеш.

Одну из самых популярных локаций в Карибском море, остров Сен-Мартен, известный своими прекрасными пляжами и коралловыми рифами, закрывают для туристов на следующие 9 месяцев.

Как пишет Newsweek, по сообщениям местных СМИ, остров будет закрыт для публики в рамках правительственного плана по сохранению единственного кораллового острова Бангладеш. По данным местных СМИ, запрет на туризм будет действовать, начиная с 1 февраля.

Также в течение последних нескольких месяцев действовали ограничения на количество туристов и на число судов, допускаемых в водный канал вокруг острова.

Видео дня

Издание отмечает, что красота острова Сент-Мартин делает его очень популярным местом отдыха для туристов. Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Бангладеш признало, что в пиковый сезон с сентября по апрель ежедневное число посетителей составляло от 3000 до 7000 человек. Однако министерство отметило, что 590 гектаров острова "недостаточно для устойчивого размещения такого большого потока туристов".

В результате это приводит к увеличению объемов отходов и сточных вод, неадекватным дренажным системам, деградации среды обитания, добыче кораллов, сохранению бедности, незапланированной инфраструктуре и ограничениям в энергоснабжении.

Поэтому план предлагает сократить туризм, чтобы "направлять развитие острова в течение следующего десятилетия, уделяя приоритетное внимание сохранению экосистемы и оптимальному управлению ресурсами".

После ухода туристов правительственный план будет направлен на восстановление коралловых рифов и сохранение дикой природы и естественной среды обитания на острове, чтобы лучше поддерживать экосистемы и биоразнообразие, пострадавшие от туристической индустрии.

По сообщениям местных СМИ, были введены и другие ограничения, такие как запрет на освещение пляжа в ночное время, громкую музыку и вечеринки с барбекю, въезд в охраняемую лесную зону, а также сбор и продажа некоторых местных фруктов.

Ранее УНИАН рассказывал секретной локации на Канарских островах в Испании. На острове Иерро нет массового туризма, так что он может стать идеальным местом для спокойного отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: