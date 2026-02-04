Быстрая проверка IQ: нужно убрать две спички, чтобы равенство стало правильным

Проверьте свое логическое мышление в новом вызове от УНИАН.

Головоломки со спичками в последнее время пользуются большой популярностью в сети. Решать их непросто, но удивительно интересно.

Регулярное решение таких головоломок развивает логическое и критическое мышление. Проверяется ваше умение мыслить нестандартно, а также креативность. УНИАН создал для вас новый интересный вызов.

Итак, ниже вы увидите изображение, где из спичек выложено равенство 6х8=96. Чтобы его создать, мы использовали 29 спичек. Очевидно, что с математической точки зрения это равенство не является правильным.

Ваша задача состоит в том, чтобы его исправить. Для этого нужно убрать только две спички.

Готовы проверить свои способности? Тогда начнем!

Как вам это задание? Смогли ли вы определить, какие именно спички нужно вычеркнуть на изображении, чтобы исправить ошибку? Если вы справились, у вас высокий IQ. Вы умеете мыслить нестандартно.

Давайте разберем это задание. Вам нужно было убрать верхнюю правую спичку из цифры 8, чтобы на ее месте образовалась цифра 6.

Далее нужно убрать верхнюю левую спичку из цифры 9, чтобы она превратилась в 3.

В результате вы получите равенство 6х6=36, и оно будет правильным с математической точки зрения.

Ответ:

