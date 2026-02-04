РФ нанесла удар по Одессе с помощью дронов: возник масштабный пожар, повреждены десятки домов

Вспыхнул масштабный пожар, пострадали два детских сада и школа.

В ночь на 4 февраля оккупационная российская армия нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов.

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, в городе произошло повреждение гражданской, промышленной и критической инфраструктуры сразу в трех районах: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор - повреждены кровли, фасады, выбиты окна.

В частности, в результате обстрела разрушена кровля, перекрытия в квартирах в 2-этажном жилом доме, взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и побило автомобили. В целом, по предварительным данным, в результате ночного обстрела в Одессе повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и школа.

Видео дня

"К счастью, погибших нет. Пострадали 2 человека, которым оказана медицинская помощь на месте", - рассказал Лысак.

На всех локациях с самой ночи работают коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий: убирают территорию от обломков, работники закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и пленкой.

По данным регионального главка ГСЧС, в упомянутом 2-этажном жилом доме повреждены перекрытия в 4-х квартирах, выбиты стекла окон в соседних жилых домах, повреждены 2 легковых автомобиля. Из дома спасены 4 человека. Вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали. Также спасатели потушили пожар в заброшенном здании. От ГСЧС привлекались 63 спасателя и 14 единиц техники.

Как добавили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью 4 февраля вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками гражданскую, промышленную инфраструктуру и жилой сектор Одессы. Среди пострадавших – 40-летний мужчина. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удары по Одессе

Напомним, ночью 4 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный дронный удар по Одессе. В городе было несколько взрывов, БПЛА фиксировались в разных районах Одессы. Ночью начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что город подвергся атаке вражеских беспилотников и есть попадания. В частности, пострадал двухэтажный жилой дом.

Вас также могут заинтересовать новости: