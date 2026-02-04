Насколько большой минус замедлил оккупантов: военный о ситуации на передовой

Но сильный мороз, по его словам, это условное препятствие, ведь украинские военные так же страдают от него.

Очень сильный мороз в Украине замедлил попытки российских оккупантов на фронте продвигаться вперед.

Об этом сказал в эфире Киев24 начальник отдела коммуникаций третьей отдельной штурмовой бригады Даниил Мельников. "Столь большой минус замедляет россиян и их попытки продвижения", - сказал военный.

Но при этом он отметил, что это условное препятствие, ведь украинские военные испытывают такой же холод.

Видео дня

"Это передышкой назвать нельзя, потому что можем представить, что чувствуют наши побратимы сейчас при минус 20. Именно на передней линии, там, где действительно нет возможности делать очень глубокие окопы и обогревать их различными средствами", - сказал Мельников.

Война в Украине: новости

3 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВСУ восстановили положение в Купянске. В частности, украинские военные взяли под контроль значительную часть города, которая до этого момента была в "серой" и "красной" зонах. Оккупанты в свою очередь продолжают удерживать позиции в северной части города.

При этом россияне добились успехов недалеко от Удачного, Гришиного, на юге подконтрольной Украине части Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле Привольного, расположенного на пути к Славянско-Краматорской агломерации.

Вас также могут заинтересовать новости: