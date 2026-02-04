Как не подцепить кишечную инфекцию на круизном лайнере: шесть простых, но действенных советов

Человек может быть заразным до появления симптомов и даже после их исчезновения.

Круиз – путешествие мечты для многих людей. Однако, как и в любых тесных пространствах, где находятся сотни людей, круизные лайнеры могут быть рассадником микробов.

Круизы имеют плохую репутацию из-за вспышек гастроэнтерита. К примеру, из почти 2000 круизов, которые причалили в австралийском Сиднее, о такой вспышке на борту сообщили 5% судов, рассказывает издание Independent.

Если вы собираетесь отправиться в круиз, не стоит паниковать. Есть шесть советов, которые помогут вам обеспечить себе счастливый отдых без гастроэнтерита.

Причины и симптомы гастроэнтерита

В большинстве случаев причиной гастроэнтерита являются вирусы. Именно норовирус ежегодно вызывает примерно 2,2 миллиона случаев гастроэнтерита. Он передается фекально-оральным путем.

"Основными симптомами гастроэнтерита, вызванного норовирусом, являются диарея и рвота. Симптомы обычно длятся недолго (два-три суток) и проходят самостоятельно. Основным риском является обезвоживание, которое наиболее опасно для маленьких детей и пожилых людей", – говорится в материале.

Обычно круизный лайнер объявляет о вспышке гастроэнтерита, когда им заболевают 2–3 % пассажиров или членов экипажа. То есть, если лайнер перевозит 2000 пассажиров, для объявления вспышки подхватить вирус должны 40-60 человек.

Время от времени такие случаи попадают в новости. К примеру, в 2018 году на лайнере Sea Princess было зарегистрировано 200 случаев гастроэнтерита, вызванного норовирусом.

Как распространяется норовирус

Человек может быть заразным до появления симптомов и даже после их исчезновения. Поэтому он может неосознанно принести норовирус с собой на круиз. Далее идет распространение вируса от человека к человеку, ведь многие мероприятия на круизе предполагают общение с другими пассажирами в достаточно ограниченном пространстве.

Другой способ распространения норовируса – через прикосновение к загрязненным поверхностям. Человек, зараженный норовирусом, может не мыть руки должным образом (или вообще не мыть) после посещения туалета, оставляя на руках много невидимых частиц норовируса.

Вдыхание частиц норовируса из воздуха случается редко, но тоже может произойти.

Теоретически норовирус может содержаться и в пище, однако на лайнерах действуют строгие правила. Хотя это и не означает, что таких случаев не бывает.

Как избежать заражения норовирусом

Полностью устранить риск заражения норовирусом невозможно. Однако можно минимизировать риски. Для этого есть шесть простых, но действенных советов:

часто и тщательно мойте руки, особенно перед едой;

не полагайтесь на дезинфицирующие средства для рук (мытье рук всегда лучше);

не делитесь едой, напитками или столовыми приборами с другими;

не прикасайтесь к еде руками;

старайтесь минимизировать ненужный контакт с поверхностями в общих помещениях;

покиньте помещение, если увидите, что кто-то рвет.

Если у вас во время круиза появились симптомы гастроэнтерита, важно как можно скорее сообщить об этом медицинскому персоналу. Не пренебрегайте рекомендациями, которые вам предоставят.

Вас могут попросить остаться в своей каюте на короткое время, чтобы не заразить других пассажиров. Также персонал сможет предоставить вам лекарства и организовать доставку соответствующей еды в вашу каюту.

