Режиссеры снимают фильмы в разных жанрах, но киноленты на реальных событиях почему-то всегда входят в топ самых популярных среди зрителей. Скорее всего, это обусловлено тем, что мы волей-неволей ассоциируем себя с героями на экране, и если знать, что история касается реального человека, становишься к нему ближе. Посмотрим, какой фильм на реальных событиях точно стоит открыть для себя.

Лучшие фильмы на реальных событиях - список

Фильмы на реальных событиях с высоким рейтингом, которые будут представлены в списке - это подборка картин, получивших первые места в различных чартах, а также тех, которые понравились зрителям. Уверены, что вы обязательно найдете в списке подходящую для себя киноленту.

Список Шиндлера

Одна из культовых работ Стивена Спилберга, сюжет которой разворачивается вокруг Оскара Шиндлера - немца, члена нацистской партии и фабриканта, работавшего на благо Третьего Рейха, однако спасшего около тысячи евреев от неминуемой гибели. Это история о реальном человеке, имя которого осталось в веках благодаря его мужеству и смелости.

Пианист

Любой общедоступный ТОП фильмов на реальных событиях невозможно представить без этой картины. Творение Романа Полански повествует о том, как молодой польский пианист Владислав Шпильман оказался жертвой нацистских преследований только лишь из-за своего еврейского происхождения. Это глубокая трагедия о человеке, который пережил Холокост и Варшавское гетто, ни разу не покинув Польшу.

1+1 (Неприкасаемые)

Еще одна реальная история - поистине шедевр французского кинематографа. В центре сюжета - парализованный аристократ Филипп, который подыскивал себе помощника для ухода, и человек, который им стал - обычный парень из неблагополучного района Парижа по имени Дрисс. Фильм снят в жанре комедии, и это, по некоторым данным, было пожеланием человека, который стал прототипом главного героя - Филиппа Поццо ди Борго. Он не хотел, чтобы история его жизни вызывала жалость или грусть, и картина получилась действительно смешной и трогательной.

Игра в имитацию

История об английском математике Алане Тьюринге, способности которого пригодились в самом начале Второй мировой войны - он должен был расшифровать код, которым пользовались нацисты для передачи данных разведки. Человеческими усилиями это сделать оказалось очень сложно, несмотря на собранную группу лучших ученых, и Тьюринг решил изобрести первую в мире шифровальную машину, однако на пути к своей цели математик вынужден был столкнуться с рядом препятствий, в том числе, от своих же коллег.

Рэй

Фильм 2004 года, и главным героем картины стал всемирно известный музыкант Рэй Чарльз. Сюжет повествует всю историю становления легенды - о детстве в нищете, ранней потере зрения, наркотической зависимости, огромном количестве женщин, двенадцати детях и пути к звездному Олимпу. История Рэя Чарльза - это исповедь о том, как талантливый человек, совершивший революцию в музыке, пострадал от своих же темных сторон.

