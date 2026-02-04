'Подлые и жестокие нападения': Стармер обсудил с Трампом атаки РФ на энергетику Украины

В заявлении Офиса премьер-министра Великобритании отмечается, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины происходили, когда на улице температура достигала -20.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, говорится в заявлении Офиса британского премьера.

В сообщении указывается, что лидеры обсудили ситуацию в Украине, в частности жестокие нападения России на страну, которые произошли ночью.

"Премьер-министр добавил, что жестокие нападения Путина на критическую национальную инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже -20 °C", - говорится в заявлении.

"Энергетическое перемирие": что известно

Ранее УНИАН сообщал, что во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что "энергетическое перемирие", которое он во время телефонного разговора предложил установить президенту РФ Владимиру Путину на неделю из-за сильных морозов в Украине, длилось ровно одну неделю - с воскресенья по воскресенье.

Трамп отметил, что Путин сдержал слово и возобновил удары по украинской энергетике после того, как истек этот срок. Глава Белого дома отметил, что одна неделя - это "уже много, мы радуемся чему угодно".

Также президент США подчеркнул, что хочет от главы Кремля, чтобы тот закончил войну в Украине.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию прекратить массированные обстрелы мирного населения Украины.

Рютте отметил, что ночная атака России по Украине была ужасной и ничем не спровоцированной. Он добавил, что это не были военные цели, целью этих атак было создание хаоса для невинных граждан, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Генсек НАТО считает сам факт войны, которую начала Россия, "безумием".

Рютте подчеркнул, что теперь после этой атаки возникает вопрос, серьезно ли Россия относится к возможности заключения мирного соглашения. По его мнению, прошлая ночь была "очень плохим сигналом".

